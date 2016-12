foto LaPresse Correlati Fornero, Camera conferma la fiducia 19:45 - E' nuovamente mancato il numero legale in commissione parlamentare di Vigilanza Rai, per cui ancora "fumata nera" per la nomina del nuovo Cda. "La sostituzione di Amato comporta tempi tecnici ai quali per quel che è di nostra competenza adempiremo il più rapidamente possibile, ma che ci impediscono oggi di garantire lo svolgimento della votazione per il rinnovo del Cda", hanno dichiarato in una nota congiunta Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliariello. - E' nuovamente mancato il numero legale in commissione parlamentare di Vigilanza Rai, per cui ancora "fumata nera" per la nomina del nuovo Cda. "La sostituzione di Amato comporta tempi tecnici ai quali per quel che è di nostra competenza adempiremo il più rapidamente possibile, ma che ci impediscono oggi di garantire lo svolgimento della votazione per il rinnovo del Cda", hanno dichiarato in una nota congiunta Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliariello.

Saltano, dunque, ancora una volta le nomine dei sette componenti del Cda Rai di pertinenza della stessa Commissione. Questa volta, a differenza di ieri sera, è stata la mancanza di numero legale a rendere nulla la seduta.



Tutto era nato da una lettera inviata dal presidente del Senato Renato Schifani a Zavoli, in cui si comunicava i motivi per cui Paolo Amato sarebbe stato fatto uscire dalla commissione Vigilanza Rai.



L'ira di Fini contro Schifani: "Ora chiarisca"

Una mossa che ha scatenato l'indignazione del presidente della Camera Gianfranco Fini, che ha accusato: "Schifani ha ravvisato l'urgenza di intervenire solo oggi perché era chiaro che la libertà di voto del senatore Amato avrebbe determinato un esito della votazione non gradito al Pdl? Se così fosse, saremmo in presenza di un fatto senza precedenti e di inaudita gravità politica. Ora Schifani chiarisca". E Alfano replica: "Non accettiamo critiche da lui".



La lettera di Schifani

La mossa di Schifani era arrivata dopo la richiesta del senatore Viespoli di Cn di rispettare la norma sulla rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari in commissione Vigilanza, dalla quale risultava che il Pdl dovesse avere un componente in meno. Di conseguenza, scrive Schifani nella lettera, "il Pdl ha comunicato che questo sarebbe stato Paolo Amato".



"Onorevole collega - continua il documento - le scrivo in relazione alla richiesta avanzata il 12 giugno scorso dal presidente del gruppo di Coesione nazionale, senatore Viespoli, il quale si è rivolto alle presidenze del Senato e della Camera dei deputati affinché la composizione della commissione di Vigilanza Rai sia integrata con un rappresentante del gruppo di Coesione nazionale, nel rispetto delle norme che garantiscono la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari nella commissione".



"Quest'oggi - prosegue il testo - a conclusione della seduta antimeridiana dell'assemblea il presidente Viespoli ha preso la parola al fine di reiterare la propria richiesta. Il presidente della Camera dei deputati, con lettera del 18 giugno scorso, indirizzata alla Presidenza del Senato, ha sottolineato che la questione non possa che trovare la soluzione nell'ambito della quota dei seggi spettante al Senato, in quanto il gruppo di Coesione nazionale risulta costituito solo in questo ramo del Parlamento. Alla luce del ricalcolo proporzionale dei 20 seggi spettanti ai gruppi costituiti presso il Senato, risulta che il gruppo del Popolo della libertà, attualmente rappresentato da 9 senatori, debba vedere ridotta la propria quota di un componente".



"Ho pertanto invitato il presidente Gasparri - dice ancora Schifani - che aveva espresso le designazioni iniziali, a farmi conoscere quale senatore del gruppo da lui presieduto debba cessare di appartenere alla commissione di Vigilanza, affinché la presidenza possa consentire la nomina di un componente del gruppo di Coesione nazionale. In data odierna, con nota pervenuta alla presidenza alle 14.15, il presidente del gruppo del Popolo della libertà ha indicato il nominativo del senatore Paolo Amato che, di conseguenza, cessa di far parte della commissione da lei presieduta. La informo infine di aver provveduto alla nomina del senatore Pasquale Viespoli quale rappresentante del gruppo di Coesione nazionale".



Alfano: "Da Fini non accettiamo critiche"

Durissima la replica del segretario del Pdl Angelino Alfano a Fini: "Non accettiamo alcuna critica, a maggior ragione da parte di chi, in pieno esercizio del suo alto ruolo istituzionale, ha fondato un partito. Il presidente Schifani dovrebbe essere preso da esempio proprio dal presidente della Camera, Gianfranco Fini, che oggi lo critica".



Bersani: commissariamento

Severo il giudizio del segretario Pd, Pier Luigi Bersani, tornato ad ammonire che in caso prosegua il braccio di ferro sulla Rai l'emittente di Stato va commissariata. "Ho sempre detto negli ultimi giorni che a questo punto si deve procedere - ha sottolineato il segretario del Pd - se c'è uno stallo o la destra fa qualche trucco, si commissaria, è chiaro. Adesso basta, bisogna andare a un esito in questa storia o c'è una sola strada".



Dura anche la reazione del vice presidente della Commissione, Giorgio Merlo (Pd): "Il centrodestra ha tenuto un atteggiamento irresponsabile che blocca il funzionamento della Rai". Secondo quanto ha riferito ancora Merlo in Commissione per il voto erano in venti e a far mancare il numero legale sarebbe stato anche il radicale Beltrandi.



Finocchiaro: "Da Schifani scelta imbarazzante e illegittima"

"La sostituzione del senatore Amato in Commissione di vigilanza operata dal Presidente Schifani è illegittima e rappresenta, per i tempi e per i modi, una imbarazzante e inaccettabile presa di posizione del Presidente Schifani, che pare tutta piegata a favorire gli interessi di Berlusconi, piuttosto che il fisiologico funzionamento delle istituzioni". Lo ha detto Anna Finocchiaro, presidente dei senatori del Pd. "Peraltro la scelta di Schifani di oggi segue di pochi giorni quella compiuta in occasione della discussione in Aula sulle riforme istituzionali, quando la sua gestione di Aula fu definita dall'ex Presidente del Senato Marcello Pera 'politicamente orientata' - ha aggiunto -. I senatori del PD ritengono che non ci possa essere a questo punto nessuna sostituzione del senatore Amato e che l'unica soluzione per risolvere la questione della Rai sia il suo commissariamento".



Si rivota giovedì alle nove

E' stata riconvocata domani alle 9 la Vigilanza per votare il rinnovo del cda Rai. Lo ha deciso l'ufficio di presidenza, nel corso del quale - secondo quanto riferito da alcuni commissari - il presidente del Senato, Renato Schifani, avrebbe comunicato a Sergio Zavoli che sostituirà Paolo Amato (Pdl) con Pasquale Viespoli (Coesione Nazionale).