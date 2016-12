Ieri Mario Monti e Piero Giarda si erano schierati in difesa della Fornero. "Un voto contro il ministro, è un voto contro tutto il governo", aveva dichiarato il premier rivolgendosi alla coalizione affinché dimostrasse un impegno chiaro a difesa del ministro del Lavoro.



Esodati, la Fornero: "Mai mentito"

"La sensazione è stata quella di avere un mattone sullo stomaco", ha detto il ministro in esclusiva a Tgcom24 dopo il voto alla Camera. "Ora il mattone si sta spostando e tornano l'impegno e la determinazione a lavorare. I problemi sono tanti e complessi. Gli italiani vorrebbero avere i risultati subito ma non è facile perché i problemi sono tanti". Nel corso delle dichiarazioni di voto, Fornero è stata accusata da alcuni gruppi parlamentari di aver mentito sui numeri degli esodati, alla luce della relazione dell'Inps che riferisce di una platea molto più ampia rispetto a quella individuata nel decreto ministeriale, pari a 65mila unità.

"Faccio fatica a capire il gioco politico essendo un tecnico, per me le parole hanno un valore, se mi si accusa di mentire, nessuno al mio posto avrebbe preso la cosa alla leggera", ha aggiunto In collegamento telefonico il Ministro. "Non è mia abitudine mentire. Però in politica le parole si dicono e si dimenticano subito, per me questo è incomprensibile. Rispetto alle regole pensionistiche il governo è stato consapevole di un problema del quale non c'era prima accortezza". La Fornero ha poi concluso: "Ho sofferto, ma ora al lavoro".