foto Ansa Correlati Mozione dopo le polemiche sugli esodati 08:23 - La Camera voterà questa mattina la mozione di sfiducia contro il ministro del Welfare, Elsa Fornero, presentata da Lega e Idv. In Aula è atteso anche l'intervento del presidente del Consiglio, Mario Monti: "Un voto contro il ministro, è un voto contro tutto il governo", è la posizione del premier che ieri ha chiesto alla coalizione di impegnarsi con chiarezza a difesa della Fornero.

Il primo a schierarsi fermamente a fianco della Fornero è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, che ha chiuso ieri la discussione generale sulla mozione. "Il governo - ha detto parlando in Aula - è presente per testimoniare pieno appoggio al ministro per il Lavoro e respingere le motivazione della mozione" di sfiducia nei confronti della Fornero "presentata" da Lega e Idv. "Mi riservo di intervenire nuovamente domattina - ha aggiunto Giarda - per replicare ad alcune osservazioni sollevate stasera", nel corso della discussione della mozione.