Borghezio shock su Napolitano: "Pronti al lutto"

Il leghista Mario Borghezio commenta la scelta del sindaco di Verona, Flavio Tosi, di esporre la foto del Capo dello Stato. "Fa bene Tosi a esporre la foto perché Napolitano è anziano, metti che muore domani, aggiunge un velo nero ed è già pronto", afferma. "La foto del Presidente della Repubblica starebbe bene negli archivi di stato centrale pieni di polvere, un ricordo del passato in memoria dell'Italia unita. Per fortuna poi è arrivato Bossi".

Rispondendo a una domanda alla trasmissione "La zanzara" l'eurodeputato ha commentato le celebrazioni di oggi: "Garibaldi una leggenda? Manco per le palle. Garibaldi eroe? Ma quando mai, al limite è l'emblema dell'Italia delle mazzette". Poi, ha aggiunto: "I monumenti e le statue andrebbero distrutti e comunque stanno cadendo a pezzi da soli. Se ci fosse qualcuno esperto in materia di bombe non ci sarebbe neanche da vergognarsi, senza creare problemi di sicurezza. Anche perché il personaggio sta veramente sui c...". "Soldi buttati dalla finestra - commenta - al limite può servire a quei quattro disgraziati per il turismo". "Quando ci sara' la Padania - dice ancora Borghezio - sostituiremo tutte queste statue con quelle di Bossi, colui che ci ha guidato all'indipendenza, che ha fondato il movimento di liberazione".



Maroni lo bacchetta: "Parole fuori luogo"

"Le parole pronunciate da Mario Borghezio sul Presidente della Repubblica sono sgradevoli e fuori luogo". Così il segretario federale della Lega Nord, Roberto Maroni, commenta le parole dell'europarlamentare leghista. Immediata la controreplica di Borghezio: "Prendo atto che le mie dichiarazioni scherzose su Napolitano abbiano scandalizzato il nuovo segretario della Lega - ha affermato -. Maroni si deve abituare all'idea che noi indipendentisti, allevati alla scuola di Bossi, siamo usi a parlare chiaro con il linguaggio del popolo e non con il felpato politichese dei politicanti di Roma".