- E' saltato anche il secondo voto in commissione di Vigilanza per il rinnovo del cda Rai. Flavia Nardelli e Antonio Pilati hanno ottenuto entrambi quattro voti e il regolamento prevede che, in caso di parità, si annulli tutta la votazione. Una riunione è stata riconvocata per domani alle 13.30. La prima votazione era stata annullata su richiesta del Pdl, che lamentava un errore in una scheda.