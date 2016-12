- L'Aula della Camera ha approvato il decreto legge sulla spending review. Il testo, leggermente modificato a Montecitorio, è passato con 387 voti a favore, 20 contro e 47 astenuti. Il decreto torna ora al Senato. Nel documento, secondo quanto si apprende, sarebbe stata introdotta la "sospensione per l'anno 2012 dell'incremento dell'Iva e la riduzione dell'incremento dell'Iva a decorrere dall'anno 2013".

L'approvazione definitiva del provvedimento deve arrivare entro il prossimo 7 luglio, pena la sua decadenza. Le norme di maggior rilievo introdotte riguardano: le compensazioni tra crediti e debiti delle imprese verso la pubblica amministrazione, la possibilità per il commissario straordinario Enrico Bondi di avvalersi della Guardia di Finanza per la sua attività e di emanare direttive generali per l'ottimizzazione sugli acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica amministrazione.

E ancora, previsto il rafforzamento del controllo sulla spesa con l'introduzione dei sistemi informatici nelle gare per forniture di beni e servizi, il rafforzamento dei poteri della Consip e dell'Osservatori per gli appalti pubblici, riducendo l'importo minimo per le gare pubbliche sui cui la stessa Consip ha diritto di controllo da 150 a 50 mila euro e l'attivazione di centrali d'acquisto regionali e lo sviluppo del sistema a rete delle centrali d'acquisto.

Il presidente del Consiglio (o un ministro da lui delegato) dovrà poi riferire ogni sei mesi alle Camere (ma in prima battuta ciò dovrà avvenire il prossimo 31 luglio) sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché inviare al Parlamento una relazione semestrale sulle medesima attività.