foto Ap/Lapresse

14:24

- La spending review sarà divisa in tre fasi, secondo quanto ha spiegato il premier Mario Monti. La prima fase è quella avviata la scorsa settimana con i tagli alla presidenza del Consiglio e al Tesoro. La seconda sta per cominciare con il decreto legge in discussione, mentre la terza è in programma tra qualche settimana, quando è atteso un altro dl che riorganizzerà le amministrazioni periferiche.