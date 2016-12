foto Tgcom24 Correlati Guarda il video dell'espulsione

14:50

- "A questa maggioranza dico da parte di tutti i giovani che avete rotto i coglioni!". Nessun savoir-faire per Franco Barbato (Idv) che mentre illustra a Montecitorio un proprio emendamento sulla spending review perde letteralmente il controllo. Immediata la reazione del presidente della Camera Gianfranco Fini: "Lei non può usare in quest'Aula un linguaggio da trivio", quindi l'espulsione immediata dall'Aula. Poco dopo le scuse di Antonio Borghesi, suo collega di Italia dei Valori: "Chiedo scusa per questo atteggiamento indecoroso"