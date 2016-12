foto LaPresse

16:34

- Pier Luigi Bersani annuncia di non voler "arruolare" Monti, "ma che è una risorsa lo vedrebbe anche un bambino", considera. Per il segretario del Pd, il premier ha avuto successo al vertice Ue perché "ha giocato bene le sue carte, ma anche perché non c'era Sarkozy". Sulla situazione interna: "Voglio partire da un centrosinistra di governo, non il centrosinistra di una volta" e "non sto facendo inciuci con nessuno".