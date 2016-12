foto Ansa Correlati Spending review, i tagli partono dalla Sanità?

Cisl: "No ai tagli alla P.A."

Spending review, sforbiciate per 10 miliardi 07:17 - Oltre ai tagli sulla sanità e agli interventi per ridurre le uscite nella pubblica amministrazione, nella spending review fa capolino anche l'ipotesi di un taglio dei tribunali. Il premier Monti ha fatto un vasto giro di consultazioni per stringere i tempi e delineare una proposta chiara in materia. L'intenzione è quella di trovare otto miliardi per evitare l'aumento dell'Iva e per salvare gli esodati.

Verso un taglio dei tribunali

Nelle ultime ore si è concretizzato dunque anche il taglio dei tribunali legato alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. E dunque la discussione sul decreto di attuazione della legge delega 148 del 2011, che comporterà la cancellazione o l'accorpamento di centinaia tra tribunali e sezioni distaccate, avverrà nel Consiglio dei ministri dedicato alle misure di contenimento della spesa, che per il momento non à stato ancora convocato.



E Bonanni minaccia di scendere in piazza

E, in attesa dell'incontro del governo con i sindacati, il leader della Cisl Raffaele Bonanni si augura "che non sia quel primo articolo della Marina borbonica, facimme ammuina. E cioè che tutto si muove per non far succedere niente".



A Napoli, a un corteo organizzato dai sindacati, Bonanni sottolinea che "vogliamo Regioni più sobrie, Province che devono sparire, comuni che devono accorparsi, molte istituzionali nazionali e locali che vanno rimosse, quella è l'unica condizione per risparmiare ma anche per far produrre di più alle amministrazioni". Bonanni comunque non ipotizza uno sciopero generale, ma piuttosto "tante manifestazioni in tutta Italia come quella di oggi a Napoli".



Il governo è comunque al lavoro per mettere a punto le misure da presentare proprio all'incontro con le parti sociali e gli enti locali. I contatti all'interno della squadra dell'esecutivo sono continui e, secondo quanto si apprende, in serata (intorno alle 20), dopo la pausa dovuta ad alcuni impegni del premier, riprenderanno le riunioni a Palazzo Chigi.



Bersani: basta tagli al sociale

Arriva dal segretario del Pd Pierluigi Bersani lo stop ai tagli al sociale. "Credo che nessuno auspichi l'aumento dell'Iva e quindi dobbiamo trovare altre soluzioni, discutendo della spesa della Pubblica amministrazione ma senza andare a toccare la sostanza e la risposta sociale".



Fondi per Iva, terremotati ed esodati

I 4,2 miliardi di partenza, che servono ad evitare l'aumento dell'Iva per quest'anno, potrebbero aumentare per trovare una soluzione ad altre priorità: terremotati, esodati, ma anche riforma del lavoro, in particolare su alcune parti della flessiblità in entrata.



Iva, si cerca lo sconto per il 2013

Per l'Iva, si guarda anche al 2013: obiettivo almeno il dimezzamento a 1 punto del già previsto aumento dell'imposta. "Ora è da vedere se fare tutto adesso o rinviare una parte a subito dopo l'estate", riferiscono fonti governative. Il grosso arriverà dal pacchetto del commissario Enrico Bondi sui risparmi sugli acquisti di beni e servizi, con un ruolo più ampio per la Consip.