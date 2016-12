foto Tgcom24 Correlati Bossi: "La Lega non ha rubato nulla"

Lega, fra abbracci e lacrime 15:45 - Roberto Maroni è stato proclamato nuovo segretario della Lega Nord per alzato di mano al quinto congresso della Lega Nord al Forum di Assago. Il voto è stato espresso a scrutinio palese. Il neosegretario aveva da poco concluso il suo intervento con un omaggio a Bossi, definito da lui "mio fratello, lo porterò sempre nel cuore". Ma aveva poi precisato: "Oggi però inizia una fase nuova". - Roberto Maroni è stato proclamato nuovo segretario della Lega Nord per alzato di mano al quinto congresso della Lega Nord al Forum di Assago. Il voto è stato espresso a scrutinio palese. Il neosegretario aveva da poco concluso il suo intervento con un omaggio a Bossi, definito da lui "mio fratello, lo porterò sempre nel cuore". Ma aveva poi precisato: "Oggi però inizia una fase nuova".

Bossi in lacrime sul palco

Subito dopo l'intervento di Maroni, e appena prima della proclamazione del nuovo segretario, Bossi era salito sul palco, dove non era riuscito a trattenere le lacrime. E aveva citato un passo della Bibbia, quello nel quale "al re Salomone si presentano due donne e vogliono entrambe un bambino. Salomone non sa decidere di chi è il bambino e dice alle sue guardia 'tagliatelo in mezzo'". Con la voce rotta Bossi prosegue ricordando che "una delle donne grida 'no, no non tagliatelo, datelo all'altra, non tagliate il bambino perché il bambino è suo". "Così questo ho fatto io - chiosa Bossi -. Lo dico perché avverto che alcuni ancora non lo hanno capito".



E Maroni presenta il suo programma

Prima dell'elezione, Maroni aveva intanto esposto i suoi progetti come candidato alla segreteria del Carroccio. "Il segretario federale della Lega lo voglio fare come deve essere fatto da statuto: senza tutele, senza commissariamenti, senza ombre e con il coinvolgimento di tutti".



"Io vorrei - ha continuato - che da domani si ricominciasse a lavorare tutti insieme: chi è qui per lavorare sarà benvenuto, chi è qui per chiacchierare a vanvera può andarsene".



"Subito via il governo Monti"

"Vanno bene gli slogan ma dobbiamo dare più concretezza all'azione politica della Lega, porci degli obiettivi veri e raggiungerli", ha detto ancora Maroni, sostenendo che per la Lega "il primo obiettivo è licenziare il governo Monti senza possibilità di reintegro".



"Pronti a uscire dall'euro"

Maroni ha poi precisato che "noi non siamo contro l'Europa e contro l'euro, a condizione che si possa creare una nuova Europa. Siamo pronti a contribuire alla nuova Europa, altrimenti è meglio uscire dall'euro e poi succederà quello che deve succcedere".



"L'euro - ha ripreso - è stato introdotto solo per ragioni politiche, per evitare che il Nord facesse la secessione. Allora c'erano le condizioni per farla e l'entrata nell'euro fu fatta per impedire che la Padania alzasse la testa".



Ma, ha precisato, adesso la Lega è pronta anche a lasciare Roma. "Via da Roma sarà la strada - ha detto - e questo significa lasciare tutte le poltrone romane".



Intanto, il candidato alla segreteria del Carroccio ha promesso che continueranno le operazioni di pulizia, sottolineando che lui non crede "ai complotti". Secondo Maroni, nella Lega è stato speso "troppo tempo a occuparci delle nostre beghe interne. Basta beghe interne, basta piangerci addosso: non ne posso più".



"Chiudere dieci ministeri inutili"

Maroni ha poi proposto la chiusura "da subito di 10 ministeri a partire dal ministero della Coesione sociale, che è inutile". Tra le altre iniziative, che saranno al centro del suo mandato, ha citato la "guerra al patto di stabilità, che sarà la battaglia madre dell'autunno", l'introduzione di un nuovo sistema fiscale, ispirato a quello svizzero, dove le tasse sono divise equamente tra i tre livelli di governo, Comune, Regione e Stato, e poi un taglio del 15% del carico fiscale alle imprese, l'introduzione di una moneta complementare gestita dai governatori regionali, "zero aiuti alle imprese decotte come la Fiat di Pomigliano e la regionalizzazione del debito.



"Dobbiamo riscrivere un nuovo manifesto con idee e obiettivi concreti e darci una nuova organizzazione", ha sostenuto Maroni. Riguardo al debito, ha spiegato: "Ci prendiamo in carico il debito alle nostre regioni, in 5-20 anni lo azzeriamo, dopodiché basta, fuori dalle balle, padroni a casa nostra".



"Il Sud è la nostra Grecia"

Nell'intervento non sono mancati toni anti-meridionalisti, con accuse precise al Sud. "Anche noi abbiamo una Grecia al collo che ci sta strozzando, una Grecia che abbiamo sempre mantenuto. E' il momento di dire basta. Dobbiamo issare alta la bandiera del Nord perché è la strada per arrivare all'indipendenza. Se i nostri governatori e sindaci riusciranno a creare questa rete che fa le battaglie della lega credo che riusciremo a vincere questa guerra di liberazione".