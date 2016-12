foto Ansa Correlati Maroni proclamato nuovo segretario

Striscione solo per il "Grande Bobo"

Lega, fra abbracci e lacrime 15:45 - "La Lega non ha rubato nulla, i ladri sono altri. Sono i farabutti romani". Questo il messaggio di Umberto Bossi al congresso federale della Lega riunito a Milano, al Forum di Assago. "Qualcuno ha aperto la fortezza della Lega dall'interno. Siamo qui per l'attacco della magistratura". Accolto da una standing ovation al suo ingresso, il senatur ha però ricevuto anche fischi quando ha sostenuto che, nel Carroccio, nessuno ha rubato.

Il congresso si è chiuso con un momento di grande commozione. Dopo l'elezione di Maroni a nuovo segretario federale infatti si sono scatenati gli abbracci tra i leader, primi fra tutti Bossi e Maroni. I due si sono lasciati andare a un pianto quasi liberatorio dopo mesi difficili. Applausi calorosi tra i mille delegati e militanti al Forum di Assago.



"Assalto al fortino"

Nel suo intervento, a proposito dell'assalto dall'esterno al "fortino" della Lega, Bossi ha inoltre spiegato al popolo leghista: "Lo dicevo: 'se non riescono con la forza cercheranno con l'oro'. E' facile capire chi è: è l'amministratore sbagliato, l'ex tesoriere Belsito".



"Mi dicono che sono stato un simbolo - ha ripreso Bossi - perché ho combattuto contro uno Stato forte. Però i simboli servono se vengono utilizzati bene. Io ci credo ancora alla Padania, al superamento del centralismo. Se ci fossero ancora i milioni di ragazzi morti nella prima guerra mondiale, oggi sparerebbero verso Roma e verso il centralismo romano".



Attacco a Monti

E ancora, Bossi lancia un pesante attacco a Monti: "In Svizzera verrebbe licenziato per incompatibilità con la democrazia".



"Scoprirò se ci sono degli imbrogli"

"Voglio vedere se avete fatto degli imbrogli sullo Statuto", ha poi detto dal palco, dove subito è salito anche Luca Zaia per tranquillizzarlo con queste parole: "Nessun imbroglio. E' stato votato all'unanimità", ha detto Zaia, a cui Bossi ha replicato: "E questo è già preoccupante".



"Stavo guardando lo statuto per vedere se qualcosa non sia cambiato che io non sappia", precisa ancora il capo storico della Lega. "Il congresso può decidere di far tutto, anche decidere di cambiare le date", aggiunge Bossi riferendosi alla possibilità che gli sia permesso di presentare un emendamento. "Lo statuto si può modificare sempre finché il congresso è attivo - conclude -. Volevo che il 20% dei consiglieri regionali e dei parlamentari fossi io a indicarli".



"Meglio non alzare troppo le scope"

"Quelli che alzavano le scope, se andiamo a fondo, farebbero bene a non alzarle troppo", ha detto poi citando la manifestazione dell' "Orgoglio leghista". "C'era uno ridicolo, urlava - continua -. Poi il suo autista invece di farlo pagare dal suo Comune lo faceva pagare dalla Lega. Meglio stare tranquilli".



"Imbecilli quelli con il Tricolore: il sogno è la Padania"

"Il sogno leghista è una cosa sola. Lo dico per gli imbecilli che girano con il tricolore e stanno nella Lega. Il sogno è la Padania libera", ha detto ancora Bossi. "Quando vedevo avanzare una corrente nella Lega - aggiunge - ero preoccupato non tanto per la Lega perché c'era il rischio che morisse il sogno nella testa di tanta gente".



"Abbiamo aspettato un centinaio di anni da schiavi, non si può cambiare di colpo, ma bisogna andare avanti sapendo che i nostri figli non saranno più schiavi di Roma, ma liberi in Padania. Questo riusciremo a farlo".