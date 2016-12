foto Ansa

11:54

- "Che il dominus sia Alfano o Berlusconi, la prospettiva del Pdl di un'alleanza con la Lega che contrasta Monti per noi è impraticabile". Lo ha detto Gianfranco Fini aprendo l'Assemblea Nazionale del Fli. "L'interesse nazionale passa per il pieno sostegno del governo, anche perché noi per primi ci siamo assunti la responsabilità di aprire una nuova fase e non dobbiamo negare che alzare quel dito ci è costato, ma lo rifarei", ha aggiunto.