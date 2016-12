Consiglio della Lega, è il giorno di Maroni

foto Ansa Correlati E il popolo padano è per "il grande Bobo" 22:49 - Quinto congresso federale della Lega Nord al Forum di Assago. Il presidente del congresso Giancarlo Giorgetti ha dato l'annuncio della candidatura unica di Roberto Maroni alla segreteria federale, dopo la scadenza del termine delle ore 11. I delegati, che in tutto sono 630 hanno risposto con un applauso. Giorgetti ha anche annunciato i nomi dei candidati al nuovo Consiglio del Carroccio. - Quinto congresso federale della Lega Nord al Forum di Assago. Il presidente del congresso Giancarlo Giorgetti ha dato l'annuncio della candidatura unica di Roberto Maroni alla segreteria federale, dopo la scadenza del termine delle ore 11. I delegati, che in tutto sono 630 hanno risposto con un applauso. Giorgetti ha anche annunciato i nomi dei candidati al nuovo Consiglio del Carroccio.

Per la Lombardia, cui spettano 6 posti nel Consiglio federale della Lega Nord, sono candidati Andrea Mascetti, Giacomo Stucchi, Simona Bordonali, Gianni Fava, Paolo Grimoldi, Marco Desiderati e Aurelio Locatelli, ex storico autista di Umberto Bossi. Per il Veneto (4 posti), sono candidati Gianantonio Da Re, Manuela Dal Lago, uno degli attuali triunviri, Marino Finozzi, Daniele Stival, Masssimo Bitonci. Per il Piemonte (2 posti), Oreste Rossi, Stefano Allasia, Enrico Montani e Sebastiano Fogliato. Il resto dei posti è riservato alle "nazioni minori" che compongono la Lega Nord.



La candidatura di Roberto Maroni ha raccolto 400 firme tra i circa 600 delegati al congresso della Lega Nord. Lo ha annunciato Matteo Salvini che poi ha parlato di Formigoni: "Lunedì gli daremo buoni consigli. Perché se vorrà continuare a fare il governatore, deve fare di più, altrimenti ci arrabbiamo". Il segretario nazionale della Lega Lombarda, ha poi ricordato l'appuntamento di lunedì prossimo al Pirellone tra il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, e il gruppo consiliare della Lega Nord.



"La regione è bene amministrata - ha sottolineato Salvini - ma ci vuole una marcia in più. Noi diamo consigli e non facciamo minacce, ma dal punto di vista economico in Lombardia ci sono delle emergenze come quella sugli esodati, per le quali o la Regione dà una risposta concreta o altrimenti ci arrabbiamo".



Su Bossi e la sua "ombra", ha invece dichiarato: "Nella Lega contano i progetti non i nomi. Nella vita ci sono dei cicli: se il congresso eleggerà Maroni, Maroni sarà il segretario. Punto".



Secondo il senatore Giovanni Torri, invece "se siamo qui lo dobbiamo a Umberto Bossi un uomo che ha dato tanto ai nostri territori alla nostra libertà. Bossi non si discute è l'anima della Lega è la Lega". "Non dimenticherò mai - ha aggiunto - quel giorno a Bergamo con Bossi e le sue lacrime e un altro con la scopa in mano. Non è con le espulsioni che ci giochiamo il futuro perché il futuro non lo decide facebook né tantomeno chi sogna un Bossi da parte". Infine un invito a Matteo Salvini: "Quando è stato nominato segretario della Lombardia io dissi che doveva scegliere tra i tanti suoi incarichi. Ad oggi tutto è rimasto senza risposta: eurodeputato, consigliere comunale e segretario nazionale lombardo".