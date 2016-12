Alfano: "Il Pdl vuole tornare a vincere"

foto LaPresse 21:06 - "Il vostro sorriso ed entusiasmo sono l'antidoto a quelli che dicono che il Pdl è destinato a scomparire". Lo ha detto il segretario Angelino Alfano, intervenendo a una manifestazione del partito a Napoli. "Oggi parte la nostra riscossa - ha aggiunto -, qui c'è un popolo vivo che vuole tornare a vincere". - "Il vostro sorriso ed entusiasmo sono l'antidoto a quelli che dicono che il Pdl è destinato a scomparire". Lo ha detto il segretario Angelino Alfano, intervenendo a una manifestazione del partito a Napoli. "Oggi parte la nostra riscossa - ha aggiunto -, qui c'è un popolo vivo che vuole tornare a vincere".

"Da Napoli parte la riscossa del Pdl, un popolo vivo che vuole dimostrare di non avere da farsi perdonare la gestione degli ultimi anni, anzi di essere il partito e la coalizione che meglio di tutti può rispondere alle esigenze del Paese", ha precisato. E con una similitudine ha subito illustrato il primo punto del programma del partito per le prossime elezioni: l'abbattimento del debito.



"Il compito mio e di chi è oggi al governo è non lasciare sulla generazione dei nostri figli e di chi ha dieci o vent'anni il debito che io e la mia generazione ci siamo trovati sulle spalle - ha spiegato Alfano - Dobbiamo vendere una parte del patrimonio pubblico, immobili e partecipazioni statali per fare dell'Italia un Paese che ha risorse per vivere".



Quindi l'accenno all'Europa. "Per noi è stato un sogno e adesso rischia di trasformarsi in un incubo, perché il mercato e la moneta unici non sono riusciti a creare un unico popolo", ha precisato. Non manca poi il ricordo dell'ultimo governo Berlusconi, la cui fine è legata alla crescita dello spread. "Nnon sono arrivate le scuse da parte di chi diceva che con le sole dimissioni di Berlusconi lo spread sarebbe calato di 100, 200 o 300 punti", ha tuonato Alfano. "A distanza di sette mesi, con il governo Monti, uno dei grandi risultati attribuiti al negoziato in Europa èstato il riconoscimento che anche un Paese virtuoso può vedere il proprio spread che continua a salire e ottenere di stabilizzarlo attraverso un fondo", ha proseguito.



Parlando di scuse il riferimento è andato poi alla sinistra, che "ha capito che poteva utilizzare lo spread contro di noi", parlando "con una faccia seria perché quello che dicono loro è luce, verità e giustizia, mentre noi siamo la mafia, la camorra e il vizio". Infine un appello alle diverse migliaia di sostenitori presenti: "Riproviamo a vincere per evitare anni bui e di conservazione".