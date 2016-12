Spending review, sforbiciate per 10 miliardi

foto LaPresse Correlati Spending review, l'esame del governo slitta a settimana prossima

Statali, a rischio tredicesima 11:46 - La spending review taglierà 10 miliardi di uscite pubbliche entro l'anno e non 6-7, come si era detto fino a questo momento. Sale il conto della manovra che sarà approvata dal Consiglio dei ministri lunedì prossimo. La sforbiciata sarà dunque ben maggiore del previsto per far fronte alle risorse necessarie per tentare di scongiurare l'aumento dell'Iva e per trovare i miliardi che servono per l'emergenza terremoto. - La spending review taglierà 10 miliardi di uscite pubbliche entro l'anno e non 6-7, come si era detto fino a questo momento. Sale il conto della manovra che sarà approvata dal Consiglio dei ministri lunedì prossimo. La sforbiciata sarà dunque ben maggiore del previsto per far fronte alle risorse necessarie per tentare di scongiurare l'aumento dell'Iva e per trovare i miliardi che servono per l'emergenza terremoto.

Nel mirino sarebbero finiti il pubblico impiego e gli enti locali, come sottolinea il "Corriere della Sera". I sindacati temono la mobilità per due anni dei dipendenti più anziani, il taglio delle tredicesime e dei buoni pasto. Sul fronte Regioni, le sforbiciate più odiose riguarderebbero quelle alla Sanità. L'assessore alla Sanità della Lombardia, Luciano Bresciani, parla di un'ipotesi di meno 8 miliardi in tre anni. E l'eventualità spaventa le associazioni di categoria.



Le ultime voci dicono poi che il cuore dell'operazione di revisione di spesa studiata da Enrico Bondi comprende una stretta sugli acquisti di beni e servizi su ministeri ed enti centrali. Ma si colpirà anche la spesa decentrata. Tagli in vista inoltre agli incentivi alle imprese, mentre non sarebbero ancora pronti i tagli ai ministeri, dove le resistenze sono più forti.



Nelle ultime ore circolavano anche voci su possibili misure di carattere patrimoniale. Smentite però da fonti governative.



Infine, se pare certo che l'argomento sarà affrontato a Palazzo Chigi lunedì, sembra però che i ministri siano stati convocati già a partire da domenica alle 18, ipotesi ventilata da Angelino Alfano e non confermata da fonti governative. Sicuro invece che ci sarà il consiglio di lunedì, dopo gli incontri già fissati da Monti con i sindacati, con le Regioni e con gli enti locali.