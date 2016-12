foto Ansa

18:35

- Il segretario della Lega Nord che verrà nominato dal congresso federale a Milano, non dovrà essere "dimezzato" e condividere tutte le decisioni con Bossi, ma dovrà avere pieni poteri. A dirlo è Roberto Maroni, che ha aggiunto: "Non sono interessato a una cogestione, solo così si può gestire un'organizzazione complessa come un partito". Maroni ha poi ribadito: "Non c'è alcun asse tra Lega e Pdl, solo una convergenza sul tema del Senato federale".