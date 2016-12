Fornero annulla tutti gli impegni

12:30

- All'indomani del via libera definitivo alla Riforma del Lavoro, il ministro del Welfare annulla gli impegni della giornata. Sullo sfondo sicuramente la stanchezza dovuta alla "impresa" di far approvare una riforma tanto complicata e contestata in pochi mesi. Ma acnhe probabilmente la feroce polemica seguita all'intervista al Wall Street Journal in cui il ministro ha dichiarato che il lavoro non è un diritto ma va guadagnato.