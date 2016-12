A questo punto il cammino delle riforme, compreso il taglio del numero dei parlamentari, sembra complicatissimo, se non decisamente compromesso visto che in caso di approvazione del testo con meno dei due terzi della maggioranza sarebbe sottoposto a referendum confermativo come accadde per il testo Calderoli nel 2006. E anche una eventuale trattativa sulla legge elettorale ora sembra piu' difficile.

L'emendamento della Lega è passato con 153 sì, 136 no e 5 astenuti. Hanno votato a favore Pdl e Lega. Contro il Terzo Polo, l'Italia dei Valori, il Pd, i Repubblicani e parte del Gruppo Misto.Il testo prevede un Senato Federale composto da 250 senatori eletti direttamente. A questi si aggiungono altri 21 componenti eletti dai consigli regionali (uno per ogni regione più uno per la provincia di Trento e uno di Bolzano) che partecipano ai lavori di Palazzo Madama, con diritto di voto sulle materie concorrenti. In totale 271 componenti. I rappresentanti delle Regioni nel Senato federale in ogni caso "non sono membri del Parlamento e non ricevono la relativa indennità" ma hanno l'insindacabilità.Con il via libera dell'aula di Palazzo Madama al Senato Federale, "si è formata una maggioranza diversa e per questo rassegno le mie dimissioni da relatore. Faccio un gesto di correttezza". Così in aula, Carlo Vizzini si è dimesso da relatore delle riforme istituzionali. "Con questo voto - ha aggiunto - non abbiamo messo in sicurezza l'approvazione della riduzione dei parlamentari e questo deve essere chiaro".Duro il commento del leader del Pd, Pierluigi Bersani: "Pdl e Lega non possono pensare di cambiare la Costituzione ripristinando la vecchia maggioranza. Il colpo di mano al Senato può significare soltanto la volontà di destabilizzare la situazione e far saltare il banco delle riforme. Se così, ciascuno dovrà prendersi le sue responsabilità davanti al Paese", conclude.