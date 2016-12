foto LaPresse 18:28 - La Rete bacchetta il presidente dei deputati del Pdl, Fabrizio Cicchitto, reo di aver parlato delle ferie dei deputati, sottolineando l'assurdità di pretenderne la presenza in Aula a Ferragosto. Cicchitto aveva fatto presente al ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, quanto sarebbe complicato tenere i deputati a votare i decreti in scadenza. E oggi su Twitter la reazione è unanime: "Vada in ferie e non torni più". - La Rete bacchetta il presidente dei deputati del Pdl, Fabrizio Cicchitto, reo di aver parlato delle ferie dei deputati, sottolineando l'assurdità di pretenderne la presenza in Aula a Ferragosto. Cicchitto aveva fatto presente al ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, quanto sarebbe complicato tenere i deputati a votare i decreti in scadenza. E oggi su Twitter la reazione è unanime: "Vada in ferie e non torni più".

A stemperare le polemiche ci aveva provato subito proprio Giarda. "Credo che la formazione il calendario di Montecitorio - aveva spiegato - sia una prerogativa della presidenza della Camera sulla base delle indicazioni dei gruppi e delle indicazioni del governo". E la polemica con Cicchitto? "Da parte mia non c'è alcun intento polemico e sono sicuro che non ci sia neanche alcun intendimento del genere da parte del presidente Cicchitto. Conoscendoci da tanti anni, ogni tanto quando parliamo tra di noi lo facciamo in termini scherzosi".



La Rete attacca: "Resti in ferie a tempo indeterminato"

Le spiegazioni non sono bastate. Sui principali social network è nata la petizione 'Chiuso per ferie' in cui si chiede che "il governo italiano non chiuda e non vada in vacanza con tutti i suoi deputati, ministri, senatori". Ma nel mirino è finito soprattutto Cicchitto, uno dei primi trend topics di Twitter. I messaggi poco lusinghieri nei suoi confronti non macano: "Se esiste una giustizia divina Cicchitto deve trascorrere tutto il 15 agosto dentro una Fiat Panda senza aria condizionata sulla Sa-Rc", scrive qualcuno. E ancora: "Cicchitto se stai in Italia in ferie cercami. Devo farti ripulire delle stalle. Sudi, dimagrisci e in campagna ti abbronzi". Oppure: "Cicchitto, fosse per me ti manderei in vacanza a tempo indeterminato!".



Cicchitto rettifica: "Sono stato frainteso"

Oggi è arrivata la rettifica di Cicchitto che ha spiegato di essere stato frainteso. "Al netto dello scatenamento di esercitazioni polemiche fondate sul fraintendimento totale di ciò che è stato detto scherzosamente tra Giarda e me - ha detto - la nostra preoccupazione fondamentale è costituita dalla sovrapposizione di un numero straripante di decreti che rischiano di intasare i lavori parlamentari in luglio, agosto e settembre. Il resto lo lasciamo ai rottamatori in servizio permanente effettivo".