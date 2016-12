foto Ansa Correlati Problemi in Aula con l'iPad 16:02 - Gaffe del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, che in un'intervista al quotidiano statunitense Wall Street Journal ha dichiarato che "il lavoro non è un diritto". "L'attitudine della gente deve cambiare - ha detto -, il lavoro va guadagnato, anche con il sacrificio, non è un diritto". Repentina la smentita del suo entourage: "Il diritto al lavoro è riconosciuto dalla Costituzione, il ministro parlava del posto di lavoro". - Gaffe del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, che in un'intervista al quotidiano statunitense Wall Street Journal ha dichiarato che "il lavoro non è un diritto". "L'attitudine della gente deve cambiare - ha detto -, il lavoro va guadagnato, anche con il sacrificio, non è un diritto". Repentina la smentita del suo entourage: "Il diritto al lavoro è riconosciuto dalla Costituzione, il ministro parlava del posto di lavoro".

"Il diritto al lavoro non può essere messo in discusione perché è riconosciuto dalla Costituzione", precisano ambienti vicini al ministro. La Fornero, spiegano, nel suo intervento al quotidiano statunitense ha voluto dire che il posto di lavoro non è un diritto: con la riforma, ha spiegato infatti, "stiamo cercando di proteggere le persone non i loro posti".