Lombardia,Lega minaccia voto anticipato 23:14 - Formigoni è sicuro: andrà avanti a governare la Lombardia fino al 2013, poi si vedrà. "Maroni ha detto non ne parliamo neanche prima di allora e poi vedremo - ha detto il numero uno del Pirellone su un eventuale abbandono della sua maggioranza da parte della Lega -. Noi stiamo costruendo un buon governo del Nord in Lombardia, in Piemonte, in Veneto, in Friuli e su questa strada vogliamo andare avanti". - Formigoni è sicuro: andrà avanti a governare la Lombardia fino al 2013, poi si vedrà. "Maroni ha detto non ne parliamo neanche prima di allora e poi vedremo - ha detto il numero uno del Pirellone su un eventuale abbandono della sua maggioranza da parte della Lega -. Noi stiamo costruendo un buon governo del Nord in Lombardia, in Piemonte, in Veneto, in Friuli e su questa strada vogliamo andare avanti".

"Nostra maggioranza è salda e compatta"

"Salda e compatta come sempre, la mia maggioranza ha respinto oggi in Aula consiliare le strumentalizzazioni dell'opposizione, impedendo che il Consiglio regionale perdesse una giornata, lavorando invece per il bene dei cittadini lombardi, e approvando, tra l'altro, una significativa legge contro la violenza alle donne". Questo quanto dichiarato dal presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni.



"Al 4° giorno no notizie di indagini"

Formigoni torna poi sulla presunta inchiesta aperta dalla Procura di Milano nei suoi confronti. "E' il quarto giorno da quando il Corriere della Sera ha dato - senza fondamento - il suo grande e falso scoop: Formigoni indagato. Ripreso poi con servile solerzia da molti giornali e tv italiani. E' il quarto giorno che la Procura lascia trascorrere senza dare conferma al Corriere, anzi", fa rilevare il presidente della Regione Lombardia. "Una sostanziale smentita dello scoop di sabato - argomenta Formigoni - la danno gli stessi Ferrarella e Guastella, a partire da domenica: sono infatti passati dalla certezza dell'indagine alla mera deduzione su scenari possibili e hanno derubricato il finanziamento illecito a Formigoni con 500.000 euro in un 'possibile finanziamento al Pdl' (tutto da dimostrare)".



"Sarei perfettamente in grado di difendermi"

"Per il quarto giorno - insiste il presidente della Lombardia - confermo di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia e non c'è alcuna indagine in corso a mio carico e ho motivo di credere che non riceverò avvisi di garanzia, anche se sarei perfettamente in grado di difendermi, ove ce ne fosse bisogno, ma ciò non accadà".



Formigoni valuta se sporgere querela per diffamazione

"Nella giornata di ieri - aggiunge Formigoni - i miei legali hanno incontrato i Pm di Milano, in particolare la dottoressa Pedio, per presentare un esposto contro lo stillicidio di virgolettati tratti da interrogatori che gli stessi Pm hanno confermato ai miei legali essere secretati".



"Contro di me campagna di stampa furibonda"

"Tutto questo - conclude il presidente Formigoni - dimostra una volta di più che contro di me e la legittima Giunta di Regione Lombardia è in atto una campagna di stampa furibonda e scomposta e fondata sul nulla. E' evidente che delle falsità scritte o trasmesse in queste settimane e in questi giorni ogni responsabile sarà chiamato a rispondere". "Io e la mia giunta - prosegue - siamo vittime di un'aggressione militare che non ha precedenti, basata su falsità e menzogne".



"Oggi da Monti nessuna risposta"

In giornata Formigoni è stato ricevuto dal premier Monti a Palazzo Chigi. "Chiedevamo da tempo questo incontro in cui abbiamo esposto problemi gravi per il Paese e i cittadini chiedendo risposte": lo ha detto il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, al termine dell'incontro con l'Esecutivo a Palazzo Chigi. "Il governo - ha proseguito - ci ha ascoltato ma si è limitato a questo, non ci ha ancora fornito risposte. Noi ne abbiamo bisogno", ha proseguito citando la Sanità e sostenendo che "non è possibile impostare un nuovo bilancio a metà anno" e il trasporto pubblico locale. Formigoni ha poi dichiarato che a Roma non ha incontrato Silvio Berlusconi.