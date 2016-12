foto LaPresse Correlati Crisi, Berlusconi incontra Monti

Monti: "Parlamento compatto" 17:00 - A poche ore dall'inizio del summit europeo, il premier, Mario Monti, parla alla Camera ribadendo come "in un momento così intenso sia importante che l'Italia arrivi a un difficilissimo negoziato" con la forza di un "tandem" composto da Parlamento e governo. "Gli orientamenti condivisi" tra le due istituzioni, ha aggiunto Monti, "hanno contribuito a plasmare un'agenda comune europea su cui il governo italiano è stato protagonista". - A poche ore dall'inizio del summit europeo, il premier, Mario Monti, parla alla Camera ribadendo come "in un momento così intenso sia importante che l'Italia arrivi a un difficilissimo negoziato" con la forza di un "tandem" composto da Parlamento e governo. "Gli orientamenti condivisi" tra le due istituzioni, ha aggiunto Monti, "hanno contribuito a plasmare un'agenda comune europea su cui il governo italiano è stato protagonista".

"Nessun complesso in Ue"

Mario Monti ribadisce il ruolo da protagonista dell'Italia nel confronto in Europa per affrontare la crisi."Non dobbiamo avere nessun complesso: noi rispettiamo le regole. Se non le rispettiamo siamo consapevoli che possiamo essere sanzionati". "A Villa Madama ho colto occasione per dire che furono Francia e Germania i protagonisti della più grande e prima violazione delle regole", ha aggiunto.



"No alla trappola del rigore che crea recessione"

Mario Monti nel suo discorso alla Camera dice no alla "trappola della recessione" che sarebbe innescata dal "rigore che frena la crescita". Sarebbe "la ricetta migliore per ridurre l'accettazione della costruzione europea tra i cittadini e per trascinarci nel provincialismo e nell'isolazionismo".



"Non possiamo permetterci che l'Ue venga distrutta"

Il premier crede nell'Europa per fronteggiare la crisi. "Non possiamo permetterci che la costruzione europea possa andare distrutta", ha spiegato, parlando del prossimo Consiglio europeo.



"Stufo che la crisi Ue sia sempre in agenda al G8 e G20"

Poi una stoccata ai leader mondiali in vista del summit. "Sono un po' stufo come europeo che la crisi dell'eurozona sia sempre parte dell'agenda dei G8 e G20", ha detto Monti.



"Risolveremo i nodi esodati e flessibilità"

Il premier ha poi ribadito l'intenzione dell'esecutivo di risolvere a breve la questione degli esodati e della flessibilità. "Il governo si è impegnato a risolvere alcune questioni relative al mercato del lavoro, come gli esodati e alcuni aspetti della flessibilità in entrata".



"Entro lunedì meccanismo per stabilizzare l'euro"

"All'apertura del mercato, il lunedì dopo il Vertice Ue, serviranno meccanismi soddisfacenti per reggere alle tensioni del mercato e stabilizzare l'euro perché non possiamo permetterci che non vengano prese decisioni in merito", ha precisato il premier Mario Monti. "Sono pronto a lavorare oltre il limite previsto per il vertice e lavorare fino a domenica sera se necessario in modo che lunedì ci sia un pacchetto per la crescita e meccanismi soddisfacenti per reggere le tensioni dei mercati", ha spiegato ancora.



"Italia fondamentale per l'avvicinamento Hollande-Merkel"

"Con l'arrivo di un nuovo presidente della repubblica francese di diverso orientamento politico dal Cancelliere, è stata mia intenzione che in tempi brevi i due trovassero un linguaggio comune: credo sia stato apprezzato il fatto che l'Italia abbia favorito l'avvicinamento tra Francia E Germani". Così Monti ha descritto il ruolo del'Italia nel complicato rapporto tra Francia e Germania nella gestione della politica economica europea.