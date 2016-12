foto Ansa Correlati Ue, Monti: "Sarà un summit difficilissimo"

Van Rompuy: eurobond a medio termine 16:58 - "Dopo aver ascoltato Monti abbiamo capito che siamo nell'indeterminatezza più assoluta". Così Berlusconi ha commentato il suo incontro con il presidente del Consiglio in riferimento al vertice Ue. Il leader del Pdl ha poi spiegato ai parlamentari del suo partito che "il 78% dei nostri elettori non è d'accordo nel sostenere il governo". In ogni caso, Berlusconi ha assicurato che il Pdl voterà la fiducia sulla riforma del lavoro. - "Dopo aver ascoltato Monti abbiamo capito che siamo nell'indeterminatezza più assoluta". Così Berlusconi ha commentato il suo incontro con il presidente del Consiglio in riferimento al vertice Ue. Il leader del Pdl ha poi spiegato ai parlamentari del suo partito che "il 78% dei nostri elettori non è d'accordo nel sostenere il governo". In ogni caso, Berlusconi ha assicurato che il Pdl voterà la fiducia sulla riforma del lavoro.

E Monti: Berlusconi ha ragione

Il premier Monti ha subito dato ragione al leader del Pdl in relazione ai giudizi di indeterminatezza riguardo al prossimo vertice Ue, dicendo: "C'è uno spazio negoziale molto aperto. Silvio Berlusconi ha parlato giustamente di indeterminatezza".



"L'orientamento Ue: ok aiuti, ma solo ai Paesi virtuosi"

Sulla crisi in atto in Europa, Berlusconi precisa che l'orientamento sarebbe a favore di una misura che preveda l'intervento della Bce e del Fondo salva Stati per acquistare i titoli pubblici dei Paesi con uno spread troppo alto, ma solo per gli Stati virtuosi. Da questo intervento sarebbero quindi esclusi Portogallo, Spagna e Grecia, mentre l'Italia vi rientrerebbe.



"Se cade Monti per Bruxelles è una catastrofe"

Berlusconi, sempre rivolgendosi ai suoi, ha poi invitato tutti a un comportamento responsabile. Ha detto infatti: "Adesso andiamo avanti. Vi prego di usare toni consapevoli della responsabilità che in questo momento abbiamo. Se togliessimo la fiducia dovremmo preparare gli elettori al voto, oltre allo sconcerto che la crisi creerebbe. Ho parlato con Bruxelles, definiscono 'catastrofique' la caduta di Monti".



Quindi, ecco la decisione di votare la fiducia sulla riforma del mercato del lavoro, nonostante, ha precisato il leader del Pdl, "non ne condividiamo una parte".



Berlusconi ha comunque espresso l'inquietudine della "base" del suo partito, dicendo che il 78% degli elettori non è d'accordo sul sostegno al governo. "Monti deve dare una direzione nuova", ha auspicato.



"Sono pronto a fare il ministro"

Il leader del Pdl, nel suo intervento davanti ai parlamentari del Pdl, ha anche ipotizzato uno scenario futuro, dicendo che è sua intenzione candidarsi a fare il ministro dell'Economia in un governo guidato da Angelino Alfano.



Quanto alla legge elettorale, ha precisato che "abbiamo la possibilità di averne un'altra. Stiamo facendo in questi giorni degli incontri con la sinistra che è pure preoccupata di andare al voto con questa legge elettorale. Si potrebbe andare verso una legge proporzionale alla tedesca".



Sulle ipotesi di alleanze future, Berlusconi ha detto che, "se l'Udc va a sinistra le mie indagini dicono che si porterebbe dietro solo un 10% dei suoi elettori". E, sempre con lo sguardo alle prossime elezioni, ha detto: "Ha ragione Angelino. Con il 40 per cento si può tornare a vincere".



Preparazione alla campagna elettorale

Sulle prossime consultazioni il leader del Pdl non ha espresso preoccupazioni. Dopo gli ultimi sondaggi e focus realizzati, il suo partito avrebbe la possibilità di fare una campagna elettorale forte, come ha detto Berlusconi incontrando i suoi parlamentari.