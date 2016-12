Cda Rai, rinviata la nomina dei nuovi vertici

- La Commissione di Vigilanza della Rai ha rinviato il voto per l'elezione di sette membri del Cda per assenza del numero legale. Secondo quanto riferito dal capogruppo Pd, Fabrizio Morri, erano assenti Pdl e Lega, mentre erano presenti i 16 membri del Pd e Terzo polo, oltre a Pancho Pardi dell'Idv e al radicale Marco Beltrandi.

Per il numero legale erano necessariemembri della Commissione. La seduta è stata quindi aperta e annullata poco dopo. Già in mattinataaveva dichiarato: "Troppe cose non ci convincono" a proposito dell’imminente ricambio dei vertici di viale Mazzini. Anche il leader dell'Idv Antonio Di Pietro aveva invitato i suoi a non votare.

Ipotesi prossima settimana

I voti di Pd e Terzo Polo (Udc, Fli e Api) sono andati ai soli candidati espressi dalla società civile: l'ex magistrato Gherardo Colombo e Benedetta Tobagi. Adesso l'Ufficio di Presidenza della vigilanza dovrà decidere, in una successiva riunione, quando riconvocare il seggio elettorale. Con ogni probabilità se ne riparlerà la prossima settimana.

Il Pd: "Sono irresponsabili"

Duro il commento di Fabrizio Morri, capogruppo del Pd in Vigilanza: "Da parte del Pdl c'è un gioco politico che ha stancato e che fortemente penalizza la Rai. Consideriamo irresponsabile l'assenza del gruppo Pdl e della Lega, il Governo faccia la sua parte e richiami all'ordine il Pdl".

"E' un atteggiamento irresponsabile, grave e carico di conseguenze negative per la stessa Rai", afferma in una nota il deputato del Pd, vice presidente della commissione di Vigilanza Rai. "Di fronte a questo atteggiamento politicamente inqualificabile, lo stesso Governo deve battere un colpo". La Rai, conclude "non può essere il terminale delle beghe interne al centro destra".

Il senatore del Pd e membro della Commissione di Vigilanza Vincenzo Vita, rincara la dose: "Quella del Pdl è una messinscena perché non sanno ancora chi scegliere per il cda Rai. Si sono assunti una gravissima responsabilità: dopo aver detto per mesi che era urgentissimo votare per la Rai, bloccando il superamento della legge Gasparri, hanno disertato la seduta. Dovranno risponderne politicamente", dice.