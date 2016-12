foto Ansa

11:45

- Secondo Pier Luigi Bersani, "chi dice che bisogna uscire dall'euro e tornare alla lira è un pazzo perché significa andare a comperare il giornale con un chilo di lire". Il segretario del Pd, commentando poi il no della Germania agli eurobond, ha aggiunto: "Non è una novità: ci possono essere altre soluzioni per abbassare lo spread e gli interessi. Mi auguro che dal vertice europeo esca qualcosa di concreto altrimenti saranno guai seri per tutti".