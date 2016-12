foto LaPresse 10:03 - Polemiche per la consulenza sui tagli alla spesa degli enti locali assegnata dal Senato a Diego Cammarata, ex sindaco di Palermo, accusato di una gestione delle finanze cittadine non oculata. "Può un ex sindaco commissariato per aver portato al dissesto finanziario la sua città essere chiamato come consulente?", si chiede il vicepresidente dei senatori dell'IDV, Fabio Giambrone. "Accuse infondate", replica Cammarata. - Polemiche per la consulenza sui tagli alla spesa degli enti locali assegnata dal Senato a Diego Cammarata, ex sindaco di Palermo, accusato di una gestione delle finanze cittadine non oculata. "Può un ex sindaco commissariato per aver portato al dissesto finanziario la sua città essere chiamato come consulente?", si chiede il vicepresidente dei senatori dell'IDV, Fabio Giambrone. "Accuse infondate", replica Cammarata.

Giambrone attacca e chiede "al presidente del Senato Schifani di revocare immediatamente l'incarico all'ex sindaco di Palermo Cammarata se non vuole che mezza Italia gli rida dietro e l'altra mezza si indigni ulteriormente".



L'incarico prevede anche un rimborso forfettario di mille euro al mese.



Cammarata: "Nessuna consulenza"

"Non ho nessuna consulenza al Senato e se l'avessi non dovrei certo darne conto" al senatore Giambrone e al sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Così l'ex primo cittadino si difende dalle accuse. "Si tratta, piuttosto, di un distacco previsto dalla legge, una legge che Giambrone dovrebbe peraltro ben conoscere perché è la stessa che ha consentito il suo distacco da dipendente delle Poste al Comune di Palermo. Con la differenza che io svolgo una attività di ricerca e studio e lui faceva il segretario di Orlando".



"Attacchi strumentali"

"Sui contenuti della mia attività - si legge in una nota - la polemica è talmente sciocca che non intendo replicare - continua - . È sufficiente fare osservare che solo un ignorante puo' mettere in relazione una ricerca sui processi di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici locali - processi per i quali, come è noto, mi sono sempre battuto da Sindaco (Amg gas, Gesap) incontrando molte resistenze - con la crisi economica di una azienda partecipata dal Comune che nella vicenda è parte lesa e all'interno della quale il sindaco non svolge ovviamente, visto che glielo impedisce la legge e le regole che governano le società per azioni, alcuna attività gestionale".