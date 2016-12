foto Ap/Lapresse Correlati Governo prepara manovrina anti-iva 22:32 - Il decreto legge sulla spending review sarà all'esame del Consiglio dei ministri la prossima settimana. Lo si apprende in ambienti parlamentari. Secondo alcune indiscrezioni, varrà 4,2 miliardi nel 2012 mentre per ciascuno anno del biennio 2013-2014 il peso dovrebbe salire: si ragiona intorno a una forbice che va dai 7 ai 10 miliardi all'anno. - Il decreto legge sulla spending review sarà all'esame del Consiglio dei ministri la prossima settimana. Lo si apprende in ambienti parlamentari. Secondo alcune indiscrezioni, varrà 4,2 miliardi nel 2012 mentre per ciascuno anno del biennio 2013-2014 il peso dovrebbe salire: si ragiona intorno a una forbice che va dai 7 ai 10 miliardi all'anno.

Il varo del decreto con il piano del commissario straordinario Enrico Bondi dovrebbe dunque slittare agli inizi della prossima settimana, dopo il consiglio europeo del 28 e 29 giugno. L'esecutivo dovrebbe discuterne prima i contenuti con i sindacati allarmati dai nuovi interventi sul pubblico impiego che si vanno delineando.



Il governo sta prendendo tempo poiché sono ancora molti gli aspetti da chiarire e perché l'operazione richiede maggiori risorse rispetto a quelle inizialmente preventivate (5 miliardi). L'obiettivo resta evitare l'aumento dell'Iva che scatterebbe da ottobre ma le maggiori risorse dovrebbero essere destinate anche al finanziare la ricostruzione nelle zone terremotate e a migliorare i saldi di finanza pubblica nel rispetto degli impegni presi con l'Unione europea.



Niente tagli alle pensioni d'oro

Niente tagli alle pensioni d'oro (sopra i 6mila euro) dei gran commis: il governo frena la maggioranza e chiede tempo. La proposta infatti non verrà approvata con il primo decreto legge sulla spending review all'esame della Camera ma, è la promessa, sarà rimessa sul tavolo insieme alle misure per lo sviluppo.



Dalla Sanità risparmi per un miliardo

Non sarà proprio un taglio ma un uso piu' oculato delle risorse che in ogni caso dovrà far restare nelle casse dello Stato circa un miliardo. A tanto ammonta la "parte"che la sanità dovrebbe fare nell'ambito della revisione della spesa. Risorse, questa ad oggi l'unica certezza, che dovranno essere recuperate nel ricco paniere dei beni e servizi acquistati dal comparto che valgono ogni anno il 30% del Fondo sanitario nazionale, circa 35 miliardi.