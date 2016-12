Al Congresso federale di Assago, Maroni sarà candidato alla segretaria federale ma ha detto che oggi non formalizzerà ancora la candidatura.



Sulle recenti dichiarazioni di Umberto Bossi, che ha specificato che il suo ruolo di presidente sarà comunque di peso e non solo onorario, Maroni ha concluso puntualizzando che "nella Lega bisogna fare più di quanto è stato fatto in passato, un gioco di squadra, poi però la linea politica viene definita come giusto che sia dal segretario".



"Espulsioni? Né repulisti, né amnistie"

Dopo che Umberto Bossi aveva sollevato, nei giorni scorsi, il problema di diversi esponenti della Lega Nord, espulsi ingiustamente del partito e che, nella sua veste di presidente federale, vorrebbe far rientrare, arriva la risposta di Maroni: "Non ci saranno né repulisti né amnistie, per quanto mi riguarda. Vedremo caso per caso".



Lombardia, "difficile andare avanti fino al 2015"

"Oggi valuteremo, ma mi pare che tutto quello che è successo renda piuttosto difficile pensare che si possa continuare fino al 2015". Così Maroni sulla tenuta del governo regionale della Lombardia, dopo l'inchiesta che avrebbe coinvolto anche il governatore Roberto Formigoni con le accuse di corruzione e finanziamento illecito.



"Sentiremo il segretario della Lega lombarda, Matteo Salvini, gli altri verranno a dirci che cosa pensano, che cosa sanno della vicenda e poi valuteremo", ha spiegato Maroni al suo arrivo in via Bellerio, per partecipare alla riunione del massimo organo esecutivo del partito. "Ci sono ragioni di merito - ha quindi spiegato, che valuterà il giudice, ma ci sono anche ragioni di opportunità, sul piano politico, che, a volte, rendono difficile o, addirittura, impossibile continuare". "Questa - ha detto - è la valutazione che faremo".

Lombardia, ipotesi elezioni anticipate: voto nel 2013

"Valuteremo nelle prossime settimane anche l'eventualità di un abbinamento tra le elezioni politiche del 2013 e le elezioni anticipate in Regione Lombardia". A riferirlo il vicepresidente lombardo Gibelli e il capogruppo leghista in regione Galli al termine del Consiglio federale della Lega. "Riteniamo infatti - hanno dichiarato - che non necessariamente si possa arrivare alla scadenza naturale e quindi subito dopo il congresso dei primi di luglio approfondiremo questo ragionamento".