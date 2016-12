foto Ansa

- Una mozione unitaria per supportare Monti in vista del vertice europeo del 28 giugno e un patto tra progressisti e moderati verso un governo politico che risollevi le sorti del Paese: è quanto auspica Pier Ferdinando Casini in occasione della direzione dell'Udc. "La prospettiva è un patto progressisti-moderati per affrontare l'emergenza - annuncia -. In un un rapporto tra le famiglie del Ppe e del Pse, l'obiettivo sono gli Stati uniti d'Europa".