Bossi avverte la "Padania": "La libertà è vicina"

foto Ansa 08:16 - "La Padania potrebbe pagare lei il debito pubblico e chiedere la libertà". Lo ha detto Umberto Bossi parlando sul palco di una festa della Lega a Ceriano Laghetto (Mb) dal quale ha anche preannunciato per i prossimi giorni "una bellissima notizia, un sogno che diventa realtà". "Il giorno della libertà è vicino, la libertà è dietro l'angolo, non passeranno molti giorni che leggerete una notizia incredibile", ha aggiunto. - "La Padania potrebbe pagare lei il debito pubblico e chiedere la libertà". Lo ha detto Umberto Bossi parlando sul palco di una festa della Lega a Ceriano Laghetto (Mb) dal quale ha anche preannunciato per i prossimi giorni "una bellissima notizia, un sogno che diventa realtà". "Il giorno della libertà è vicino, la libertà è dietro l'angolo, non passeranno molti giorni che leggerete una notizia incredibile", ha aggiunto.

Interpellato su maggiori dettagli riguardo il suo annuncio, Bossi non ha voluto rispondere. In precedenza, parlando dal palco, aveva detto che "qui c'è qualche giornalista che è meglio che non sappia, se no anticipa, ma il giorno della libertà è vicino".



"Uno dei grandi sogni del nord - ha detto ancora - è qui, è maturo. Guardate i giornali tutti giorni - ha proseguito rivolgendosi ai simpatizzanti della Lega presenti - e quando arriverà il giorno della notizia telefonate a Radio Padania: io sarò lì tutto il giorno a rispondervi".



Ma Bossi ha parlato anche degli equilibri interni alla Lega. "Sono le idee che fanno politica, non i titoli: io sarò lì" ha detto avvertendo comunque che il movimento "ha bisogno di unità e non di divisioni". Ai militanti che urlavano 'Bossi segretario', Bossi ha detto che "avrò molti poteri ugualmente". "Qualcuno - ha quindi aggiunto ridendo, in un chiaro riferimento a Maroni - vuole la bicicletta, ora pedali".