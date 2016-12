Grillo: "Pubblicità a Forza Nuova sul mio blog? E' una falsità, sporgerò querela"

foto Dal Web 15:50 - "Lo sport più praticato di questo inizio estate è la ricerca della pagliuzza nell'occhio del Movimento 5 Stelle e di chi ne fa parte. Un'attività che non si ferma di fronte al ridicolo". Lo scrive Beppe Grillo, annunciando querele, dopo che sui giornali è apparsa la notizia che sul suo blog veniva fatta pubblicità alla formazione di estrema destra Forza Nuova. I giornali, accusa Grillo vogliono "condizionare il voto". - "Lo sport più praticato di questo inizio estate è la ricerca della pagliuzza nell'occhio del Movimento 5 Stelle e di chi ne fa parte. Un'attività che non si ferma di fronte al ridicolo". Lo scrive Beppe Grillo, annunciando querele, dopo che sui giornali è apparsa la notizia che sul suo blog veniva fatta pubblicità alla formazione di estrema destra Forza Nuova. I giornali, accusa Grillo vogliono "condizionare il voto".

"Porterò i fangaioli in tribunale"

Definendoli "fangaioli", Grillo parla poi del numero dei "praticanti di regime", "così smisurato che è impossibile rettificare su tutti i siti e blog, denunciare ogni 'travista', querelare qualunque mentitore professionale che si fa chiamare 'politico' o 'giornalista'. Per non farsi travolgere è obbligatorio portarne in tribunale solo alcuni per educarne molti. Ed è quello che faranno i miei avvocati. Prima il processo penale, poi quello civile. Conviene. Gli togli un quinto dello stipendio, le proprietà se ne hanno, e doni tutto in beneficenza", annuncia il fondatore del Movimento 5 Stelle.



"Opinioni al posto dei fatti sono solo falsità"

"I travaioli - scrive ancora il comico sul proprio blog - sanno di mentire e quindi usano spesso il condizionale. Grillo avrebbe uno yacht, Grillo e Casaleggio lasciano solo Pizzarotti (Fatto Quotidiano), Grillo fa pubblicità a Forza Nuova (Corriere della Sera), Grillo sarebbe un massone, i consiglieri regionali del M5S si intascano i soldi, Grillo ha preso i rimborsi elettorali (Panorama). Tutto falso. Non fanno mai una verifica perché non gli interessa. Il loro obiettivo non è informare. I travaioli, oltre a inventare le notizie dal nulla, hanno anche il compito di amplificare le non notizie. Le opinioni, le illazioni al posto dei fatti".



"I giornali cullano i loro padroni, sempre più simili a fantasmi"

"L'Italia sta affrontando la più grave crisi del dopoguerra e i giornali cullano i loro padroni, sempre più simili a fantasmi, e le loro ambizioni di 'formare l'opinione pubblica', di condizionare il voto elettorale, con l'illusione che i cittadini non possano ormai informarsi attraverso la Rete. La Rete... il padrone di Grillo, come direbbe quel pover'uomo di Bersani", conclude il comico genovese.



"Non ho proposto uscita dall'euro"

"Io non ho proposto l'uscita dall'Euro come vorrebbe Scalfari che incassa la pensione da ex parlamentare - prosegue il comico - ma un'analisi di costi e benefici reali dettagliata prima di proseguire su una strada che dei premi Nobel, non un miserabile demagogo come il sottoscritto, ritengono insensata". Per Grillo, però, una decisione così importante avrebbe dovuto essere sottoposta a referendum.