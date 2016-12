foto LaPresse

13:37

- "Il governo sforna una legge dopo l'altra per rendere la casta ancora più impunita e impunibile". Lo sostiene Antonio Di Pietro sul suo blog. "Con una mano il governo firma la Convenzione di Strasburgo contro la corruzione - spiega il leader dell'Idv -, con l'altra la straccia cambiando i termini della prescrizione e non reintroduce il falso in bilancio con una formula piena che non lasci scappatoie".