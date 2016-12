foto LaPresse 14:40 - "Penso che Berlusconi sia un leader in campo che non è mai uscito dal campo, perché la sua presenza e la sua forza politica si sono sempre espresse": così Angelino Alfano ai microfoni di Tgcom24. "Fino a novembre la sua forza politica si è espressa al governo - ha spiegato il segretario del Pdl - e da novembre con il contributo e il sostegno a questo governo". - "Penso che Berlusconi sia un leader in campo che non è mai uscito dal campo, perché la sua presenza e la sua forza politica si sono sempre espresse": così Angelino Alfano ai microfoni di Tgcom24. "Fino a novembre la sua forza politica si è espressa al governo - ha spiegato il segretario del Pdl - e da novembre con il contributo e il sostegno a questo governo".

"Con Berlusconi rapporto solido e indissolubile"

"Berlusconi ha con me un rapporto di grande affetto - spiega Alfano -, che è reciproco e ricambiato. Vi è un rapporto davvero solido e indissolubile nato su convinzioni politiche e su rapporti personali. Credo che, chi dice che Berlusconi voglia tagliare le gambe della poltrona sulla quale mi ha messo, lo dica perché è proprio lui a voler tagliare la sedia del Pdl".



"Spero governo dia risultati e arrivi a fine legislatura"

"Abbiamo sostenuto Monti pur potendo andare al voto a novembre. Il punto di fondo sta nei risultati che il governo consegue. Siamo fiduciosi e speranzosi che questo governo arrivi a compimento della legislatura perché ci arriverà avendo conseguito dei risultati".



"Nessuna pregiudiziale ad alleanza con Lega. Casini? Vedremo"

"Non credo che ci debbano essere pregiudiziali per un nuovo accordo con la Lega. Vedremo come andrà il prossimo congresso guidato da Maroni e, in base alle scelte che faranno su alcune questioni, potremo valutare insieme se riprendere una collaborazione" ha quindi spiegato Alfano parlando delle possibili future alleanze.



"Al Senato con la Lega - ha aggiunto - si stanno già raggiungendo degli accordi per decidere in merito a riforme costituzionali che riguardano, ad esempio, il cammino delle riforme attualmente in corso al Senato. Se così cosse sarebbe un segnale importante di un nuovo inizio che si fonda non sulle poltrone e sul potere ma sui contenuti. Casini? Ci confronteremo sui contenuti. Se però, in un modo o in un altro, il partito di Casini contribuisse a far vincere la sinistra, non sarebbe un bel servizio all'Italia".



"Legge elettorale, troveremo intesa con Pd"

Alfan dichiara di essere convinto che si "troverà" senz'altro "un'intesa con il Pd per quanto riguarda la legge elettorale". "Penso che sia una priorità - aggiunge - e che, la prima misura anticasta sia quella di restituire ai cittadini il diritto di scegliere deputati e senatori. Ovviamente senza togliere loro il diritto di indicare il premier e di sapere, la sera del voto, chi sarà il loro capo del governo".



"L'antipolitica si batte con la partecipazione"

Per quanto riguarda l'antipolitica, "l'unica formula per battere l'antipolitica è la partecipazione", osserva Alfano. "Bisogna offrire nuovi spazi di partecipazione e mettere in campo persone che siano per bene, oneste e competenti, che incrocino il bisogno di buona politica che viene dalla società. Perché l'antipolitica - conclude - è la legittima risposta alla cattiva politica".



"Concentrato solo su mio ruolo da segretario"

"Se io oggi faccio il segretario del Pdl - aggiunge Alfano - e, invece di farlo al massimo, penso a ciò che devo fare domani, a una poltrona differente, a una carriera ulteriore, da un lato faccio meno bene ciò che sto facendo, dall'altro dimostro di essere un carrierista che è poco affezionato a ciò che fa e pensa sempre a come fare carriera". E questo, assicura ai microfoni di Tgcom24, non è il suo "stile" né la sua "convinzione interiore".



"Primarie? Perché non dovremmo farle?"

"Non vedo perché non dovremmo farle. Noi abbiamo una scelta, fatta in comitato di presidenza, avallata all'unanimità da tutti i sostenitori, quindi andiamo avanti su quella strada". Sono le parole del segretario del Pdl a una domanda sulle primarie nel partito. "È anche un modo per fare una grande gara delle idee e per una mobilitazione dal basso che sta dando l'idea di queste due forze, il Pd e il Pdl, che si confrontano". Pronostici sul numero dei candidati Alfano non ne esprime, tuttavia "io sono per delle competizioni aperte, non devono votare solo gli iscritti ma anche tutti i simpatizzanti che desiderano votare".



"Liste civiche, se vogliono allearsi cerchino voti"

Riguardo all'ipotesi di aprirsi a liste civiche, Angelino Alfano ritiene "che il mio partito, il Pdl, ci sarà e sarà centrale e forte", poi "chi si vuole alleare con noi deve avere poi la forza di andare a cercare i voti e il consenso nell'opinione pubblica presso i singoli elettori e poi vedremo se avranno o no preso i voti", conclude nell'intervista ad Alessandro Banfi a Tgcom24.