Monti sente i tre leader della maggioranza 08:33 - "Ci stiamo impegnando per tagliare la spesa e non far aumentare l'Iva". E' stato il messaggio lanciato dal vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Mario Ciaccia: "L'Iva non aumenterà neanche di un punto". E per farlo c'è un piano preciso del governo. Sul piatto una "manovrina" di 7-10 miliardi fatta di tagli che dovrebbe sterilizzare appunto l'ipotetico aumento dell'Iva dal 21 al 23% previsto per ottobre.

A Palazzo Chigi ci sono tutti i dossier che il premier Mario Monti aveva chiesto a ciascun ministro sulla spending review del proprio dicastero. Lunedì saranno analizzati dal premier che inizierà così a mettere nero su bianco la "manovrina" di fine giugno. In attesa del Consiglio dei ministri - probabilmente martedì - si parla dell'entità dell'intervento correttivo che potrebbe raggiungere i 7-10 miliardi per il 2012. Una cosa sembra comunque assodata: le risorse individuate consentiranno di bloccare l'aumento di due punti di Iva previsto a partire dal primo ottobre.



Anche il Parlamento al lavoro

Ma oltre al governo anche il Parlamento sta facendo la propria parte. La Camera sta per votare infatti un emendamento che applica anche al Parlamento e al Quirinale la spending review, e non è escluso un intervento sulle pensioni d'oro. Lunedì si voterà un emendamento dell'Idv Massimo Donadi su cui maggioranza e governo hanno trovato un accordo. Esso applica il metodo della spending review anche alle Camere, la Quirinale e alla Corte costituzionale che autonomamente faranno proprie questo criterio di risparmio. L'altra novità è un emendamento di Guido Crosetto (Pdl) che taglia a 6mila euro al mese le pensioni erogate con il sistema retributivo dei "grand comis". Il governo ha dato parere negativo con il sottosegretario Gianfranco Polillo, ma il presentatore è ottimista: "voglio vedere come fanno a votare contro".



L'accetta di Bondi

Il commissario Enrico Bondi sta procedendo nella sua missione, cioè trovare risparmi sull'acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche, da cui ci si attende di trovare le risorse contro l'Iva(circa 3,8-4 miliardi). Ma il governo ha chiesto a Bondi di presentare anche una ipotesi rafforzata con tagli per 7 miliardi, viste le spese per il sisma in Emilia e il desiderio di altre risorse da destinare al decreto sviluppo. Il dossier di Bondi verrà incrociato con quelli inviati dai ministri.



Dirigenti statali ad "esaurimento"

Accanto ai risparmi della spending review si sta comunque lavorando anche ad altri interventi di contenimento della spesa. In particolare il ministro della Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi è sempre alle prese con un dossier in cui si ipotizza una riduzione del numero dei livelli della dirigenza "ad esaurimento": vale a dire che i dirigenti che escono non vengono sostituiti. Oltre al pubblico impiego si cercano risorse complessive per circa 10 miliardi sul 2012.