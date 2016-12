foto Ansa 19:43 - "Se il presidente Berlusconi deciderà di scendere in campo, lo dirà oltre ogni forzatura giornalistica". Così Angelino Alfano, a Fiuggi per la kermesse dei giovani del Pdl, risponde a chi gli chiede un commento sulle parole di Berlusconi sulla sua possibile ridiscesa in campo. "Il concetto espresso da Berlusconi - ha quindi spiegato il segretario del Pdl - riguarda la stabilità, perché con il frazionamento delle liste é difficile governare". - "Se il presidente Berlusconi deciderà di scendere in campo, lo dirà oltre ogni forzatura giornalistica". Così Angelino Alfano, a Fiuggi per la kermesse dei giovani del Pdl, risponde a chi gli chiede un commento sulle parole di Berlusconi sulla sua possibile ridiscesa in campo. "Il concetto espresso da Berlusconi - ha quindi spiegato il segretario del Pdl - riguarda la stabilità, perché con il frazionamento delle liste é difficile governare".

Ieri il Cavaliere proprio a Fiuggi, ha spiegato che sarebbe pronto a scendere di nuovo in campo se avesse il 51% a suo favore. Il segretario di via dell'Umiltà precisa: "Il concetto espresso dal presidente Berlusconi è molto noto e riguarda la stabilità, perché con un frazionamento delle liste, lui ha sempre detto che è difficile governare. Non è la prima volta che dice una cosa del genere".



Alfano poi rilancia le primarie del Pdl dicendo che "sono state stabilite dall'Ufficio di presidenza del Pdl precedute dal via libera di Berlusconi a Palazzo Grazioli. E' quindi un'iniziativa comune".



"Legge elettorale, mi batterò per cambiarla"

"Mi batterò fino in fondo per cambiare la legge elettorale che per me è una priorità assoluta. Quella è la strada per mettere in atto la prima vera misura anti-casta", ha detto ancora Alfano, parlando ai giovani del partito. "Non ci sono sistemi elettorali perfetti - ha ripreso -. L'importante è che i cittadini tornino a scegliere".



"Restiamo uniti: dobbiamo credere al nostro ideale"

L'appello lanciata da Alfano a Fiuggi è dunque quello di mantenere l'unità. "Dobbiamo essere impavidi - dice dal palco di Fiuggi -. Non ho mai visto un pauroso vincere".



"Ancora oggi sono convinto che se la sinistra andasse al governo - continua - attuerebbe la sola politica che conoscere: tassare di più". Il Pdl invece per Alfano pensa di poter dare all'Italia un nuovo progresso e un nuovo benessere, senza aumentare le tasse. "Dobbiamo crederci - ha concluso - dobbiamo avere fede. Dobbiamo stare uniti su un ideale, su un partito, su un progetto di sviluppo".