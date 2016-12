Renzi chiama a raccolta gli amministratori: "Siamo la maggioranza nel Pd"

foto LaPresse Correlati Il "Big Bang" di Renzi 16:16 - "Noi non usciremo dalla dinamica della vecchia politica se non uscendo da qui e dicendo: non candidiamo un io, ma candidiamo un noi, uomini e donne che cercano di dimostrare che la politica è una cosa seria". Lo ha detto Matteo Renzi nel corso del suo intervento al "Big Bang. Italia Obiettivo Comune", l'incontro degli amministratori locali convocato dal sindaco di Firenze nel capoluogo toscano. - "Noi non usciremo dalla dinamica della vecchia politica se non uscendo da qui e dicendo: non candidiamo un io, ma candidiamo un noi, uomini e donne che cercano di dimostrare che la politica è una cosa seria". Lo ha detto Matteo Renzi nel corso del suo intervento al "Big Bang. Italia Obiettivo Comune", l'incontro degli amministratori locali convocato dal sindaco di Firenze nel capoluogo toscano.

"Siamo la maggioranza del Pd"

"Credo che noi siamo la maggioranza nel Partito democratico" ha detto Renzi. "Non io Matteo Renzi o Matteo Richetti - ha proseguito - ma noi amministratori. Se poi non lo saremo - ha concluso - ne prenderemo atto".



"Se perdiamo primarie, saremo alla stanga di chi ha vinto"

"Avere idee diverse da uno del tuo partito non può andare sulla logica cannibale che il mio amico diventa subito il mio nemico - ha detto Renzi nel corso del suo intervento -. Noi ci chiamiamo Partito democratico. Non dobbiamo essere fedeli alla ditta, ma leali alla comunità".



"Se ci saranno le primarie, se saranno aperte e libere, se ci sarà qualcuno di noi nella partita - ha quindi spiegato il sindaco di Firenze -, quando le avremo perse noi, dal giorno dopo, saremo alla stanga di chi le ha vinte. E speriamo che la stessa cosa facciano anche dall'altra parte, putacaso che si possa vincere noi".



"Primarie? Una partita che si gioca per vincere"

''E' una partita che noi possiamo vincere. Poi se si perde nessun problema, ma noi si gioca la partita per vincere'': così Matteo Renzi, al termine del suo intervento rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se dal Big bang di Firenze uscirà un candidato. ''Il nome - ha detto Renzi - uscirà alla fine del percorso che stiamo facendo, ma è chiaro che non faremo i preliminari delle primarie".



"Basta con D'Alema, Veltroni e Bindi..."

"L'Italia si può servire senza necessariamente stare appiccicati a una poltrona" ha proseguito Renzi. Poi, dopo aver fatto ascoltare il brano "L'estate sta finendo" dei Righeira, il rottamatore ha detto: "l'estate sta finendo, il loro mandato no". "Senza fare nomi - ha concluso Renzi - caro D'Alema, Veltroni, Rosy, Franco Marini, in questi anni avete fatto molto per il Paese, per l'Italia, ma adesso anche basta".



Oltre 700 amministratori rispondono all'invito di Renzi

Oltre 700 amministratori locali provenienti da tutta la penisola: è l'Italia dei sindaci, consiglieri e assessori che Renzi ha chiamato a raccolta al Palacongressi per il "Big Bang Italia obiettivo comune".



Circa 100 gli iscritti a parlare con un format che prevede solo 5 minuti a testa. Obiettivo, secondo le intenzioni espresse nei giorni scorsi dallo stesso Renzi, "guardarsi in faccia, confrontarsi ed essere positivi, raccontando che cosa abbiamo in testa e perche' abbiamo delle idee, senza polemizzare con gli altri".