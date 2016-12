foto Ap/Lapresse

20:16

- "La legge sull'anticorruzione contiene norme per cui saremo tutti nelle mani dei pubblici ministeri come già succede ora". Silvio Berlusconi lancia il suo avvertimento all'assemblea della Giovane Italia, a Fiuggi. E ripropone il tema della necessità di un nuovo nome per il Popolo della Libertà perché, dice, "non trasmette emozioni". Infine, assicura che si va avanti a lavorare per una nuova legge elettorale: "Stiamo trattando con il Pd".