Berlusconi: "Serve una nuova Bce, se Berlino non è d'accordo esca dal sistema euro"

Stampa Gb: "Merkel come Hitler" 20:07 - "La Bce deve diventare una banca di garanzia finale di tutti i debiti e provvedere alla necessità di stampare euro, ma la Germania si oppone. Gli altri Stati dovrebbero unirsi e imporre alla Germania di uscire lei dal sistema". Parola di Silvio Berlusconi, intervenuto a Fiuggi davanti ai giovani del Pdl. "L'uscita dall'euro - ha continuato - non è una provocazione, perché la Germania non ha convenienze dall'ipotesi" che alcuni Paesi escano dall'euro.

Berlusconi, dunque, passa all'attacco e punta il dito proprio contro Berlino. "Gli altri Stati della zona euro dovrebbero unirsi e imporre alla Germania, se non vuole accettare una nuova Bce che stampi moneta e garantisca i titoli di Stato nazionali, di uscire lei dall'euro e tornare al marco", ha detto.



"Si tratta di una soluzione che i tecnici bancari tedeschi hanno già esaminato", ha spiegato, intervenendo a Fiuggi all'assemblea nazionale dei giovani del partito. Il Cavaliere ha ribadito l'idea di tornare alla lira, "lanciata provocatoriamente e tatticamente". "Dopo che l'ho abbozzato, apriti cielo, ma non è una cosa così peregrina, certamente avemmo il vantaggio di poter svalutare la nostra moneta all'occorrenza", ha precisato.



Di certo il ritorno alla lira non impensierirebbe i moltissimi italiani che posseggono una casa: "Casomai li impensierisce l'Imu", ha annotato Berlusconi innescando applausi. Per il Cavaliere l'uscita dell'Italia dall'euro "potrebbe essere il modo per influire sulla Germania" e spingere per la soluzione piu' opportuna, "consentire alla banca europea di stampare moneta". A costo di far uscire la Germania dalla zona euro.



"Se ddl corruzione approvato, tutti nelle mani dei pm"

"Se il Parlamento dovesse approvare la legge anticorruzione, che contiene norme che metterebbero tutti noi nelle mani dei pubblici ministeri, potrebbero fare di noi ciò che vogliono". Così il presidente del Pdl, Silvio Berlusconi, nel corso del suo intervento all'assemblea nazionale dei giovani del Pdl.



Legge elettorale, "vogliamo modello tedesco"

Quanto al progetto di una nuova legge elettorale, Berlusconi si dice favorevole al modello tedesco. "Noi stiamo trattando con il Pd per una nuova legge elettorale proporzionale come quella tedesca dove i partiti corrono ciascuno per conto proprio e quello che ottiene più voti ha responsabilità di governo".



"Nessun frazionamento, invenzioni giornalistiche"

Berlusconi smentisce categoricamente l'ipotesi di "frazionamenti" del Pdl e nel Pdl: "non è assolutamente vero, non c'è nessuna volontà di fare nuove correnti, di uscire dal Pdl, di un gruppo di senatori che va di qua e di un gruppo che va di là. Non c'è nulla di vero - scandisce Berlusconi - sono solo le descrizioni fatte dai giornali interessati a farci del male".



"Cambieremo nome al Pdl"

Nel futuro prossimo del Pdl sembra poi esserci un cambio del nome. "Il nome del partito va cambiato - dice infatti Berlusconi-. Ho già dentro di me un'idea, dopo averne valutate tante anche con una serie di sondaggi. Prossimamente dobbiamo decidere di cambiare il nome, perché l'acronimo Pdl non ha appeal, non suscita più emozione. Serve un nome in cui compaiano i nomi della nostra religione, le due fondamenta che sono l'Italia e la libertà".