- La riforma del lavoro non piace al Pdl, che tuttavia l'approverà. Ma Angelino Alfano avverte che sarà un'eccezione che non si ripeterà. "E' l'ultima volta che ci adeguiamo - ha detto il segretario del Pdl - perché non è possibile che di fronte al capo degli industriali che dice che è una boiata, ai consulenti del lavoro e a tantissima altra gente che usa espressioni negative per questa riforma, ci si chieda di approvarla comunque".