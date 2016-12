Olimpiadi, Napolitano commosso saluta gli atleti

- Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, visibilmente commosso, ha salutato gli atleti azzurri in partenza per le Olimpiadi di Londra 2012. "Con queste bandiere siete portatori della nazione italiana", ha ricordato il Capo dello Stato faticando a trattenere le lacrime. "Farò di tutto - ha aggiunto - per essere accanto a voi". Napolitano ha poi consegnato a Valentina Vezzali il tricolore che sfilerà nella cerimonia inaugurale.

"Spero non sorgano difficoltà", ha aggiunto il presidente della Repubblica, "in ogni caso sarò accanto a voi con tutto il cuore". Visibilmente commosso e faticando a trattenere le lacrime, Napolitano si è rivolto ai due alfieri, Vezzali e Oscar De Pellegrin: "L'Italia è nata prima come nazione", ha detto, “e le nazioni sono un'altra cosa rispetto agli Stati: conservano la loro identità, sono fatte di cultura, di partecipazione sociale, di senso civico. Voi rappresenterete la nazionale italiana, del resto cosa sono Olimpiadi e Paralimpiadi se non una festa delle nazioni?".

Europei 2012: “A volte meglio due pari e una vittoria”

Il Capo dello Stato ha ricordato oggi al Quirinale il 2-0 all'Irlanda di Trapattoni, e non senza commozione: “Io ero a Danzica, quel pareggio valeva la vittoria ed è andata veramente bene. Poi è arrivato un altro pareggio importante e infine la vera e propria vittoria, con quei due magnifici gol che hanno fatto onore all'Italia. Se non si perde mai è meglio, ma non perdere due volte e vincere una è ancora meglio". Con la voce rotta dall'emozione Giorgio Napolitano ha fatto i complimenti e gli auguri all'Italia di Prandelli impegnata a Euro 2012. Il presidente della Repubblica ha ringraziato Antonio Cassano e Mario Balotelli, i due attaccanti della Nazionale autori dei gol di lunedì sera, “gli uomini che hanno fatto onore all'Italia”.

Vezzali: "Un momento emozionante, come una stoccata vincente"

Ricevere il tricolore dalle mani di Napolitano "è stato un momento molto, molto emozionante, proprio come quando fai una stoccata vincente”. Così Valentina Vezzali dopo la cerimonia al Quirinale. La campionessa ha aggiunto: "la bandiera ci accomuna, rappresenta un popolo, la tradizione, siamo un popolo fantasioso, ma quando c'è da rimboccarsi le maniche lo facciamo alla grande. E da ogni difficoltà ne veniamo sempre fuori".

De Pellegrin: "Ennesima dimostrazione che lo sport unisce"

“È veramente un grandissimo onore essere il portabandiera di tutto il movimento paralimpico". Lo ha detto Oscar De Pellegrin, durante l'incontro al Quirinale per l'incontro tra il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e una delegazione di Azzurri in partenza per Londra. "Oggi è l'ennesima dimostrazione che lo sport unisce: sotto questa bandiera siamo uniti e grazie allo sport dobbiamo continuare a far sì che sempre più atleti si avvicinino a questo movimento".