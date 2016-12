foto LaPresse Correlati Pizzarotti presenta la giunta sul web 09:43 - Un fallimento alle spalle con la sua azienda datato 2006 e una procedura chiusa definitivamente dal Tribunale di Parma meno di un anno fa. Lo scandalo che ha travolto il neo assessore all'Urbanistica del comune di Parma, Roberto Bruni, costa caro alla giunta del sindaco grillino, Federico Pizzarotti. A meno di ventiquattro ore dalla nomina, Bruni ha scelto di lasciare "per garantire la serena prosecuzione dell'attività" dell'amministrazione. - Un fallimento alle spalle con la sua azienda datato 2006 e una procedura chiusa definitivamente dal Tribunale di Parma meno di un anno fa. Lo scandalo che ha travolto il neo assessore all'Urbanistica del comune di Parma, Roberto Bruni, costa caro alla giunta del sindaco grillino, Federico Pizzarotti. A meno di ventiquattro ore dalla nomina, Bruni ha scelto di lasciare "per garantire la serena prosecuzione dell'attività" dell'amministrazione.

A denunciare il passato dell'architetto, 53 anni, era stata una lettera inviata al sito internet della Gazzetta di Parma. "Ma il Sindaco, ha letto bene il curriculum del nuovo assessore all'Urbanistica Bruni? - aveva scritto una lettrice - E lui ha fatto presente nel curriculum che ha alle spalle il fallimento della sua Thauma Sas, a causa del quale tante famiglie ancora oggi piangono per aver perduto quanto avevano investito con immensi sacrifici? E' questo il concetto di meritocrazia?".



Inevitabile l'ondata di polemiche che ha investito non solo Bruni, ma anche il sindaco Pizzarotti. In serata l'ufficializzazione della decisione: "L'architetto Bruni rinuncia alla nomina di assessore", scrive in una nota il Comune di Parma. "A fronte delle polemiche sollevate circa la sua figura, ha deciso, di comune accordo con il sindaco, di rinunciare alla nomina di assessore all'Urbanistica, per garantire la serena prosecuzione dell'attività politico amministrativa dell'amministrazione comunale". La presentazione ufficiale alla stampa del neo assessore era prevista per venerdì mattina.