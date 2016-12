Lusi in carcere, il legale: "E' sereno e fiducioso"

foto LaPresse Correlati Caso Lusi, dal Senato sì all'arresto 18:03 - "E' sereno e fiducioso. Sabato alle 14 ci sarà l'interrogatorio di garanzia e si aprirà la nuova fase che affronteremo con determinazione anche se giudichiamo questa carcerazione come immotivata". E' quanto ha spiegato in diretta a Tgcom24 il legale di Luigi Lusi, Luca Petrucci. "Sabato farà un interrogatorio completo e risponderà a tutte le domande dei giudici e dei pubblici ministeri". - "E' sereno e fiducioso. Sabato alle 14 ci sarà l'interrogatorio di garanzia e si aprirà la nuova fase che affronteremo con determinazione anche se giudichiamo questa carcerazione come immotivata". E' quanto ha spiegato in diretta a Tgcom24 il legale di Luigi Lusi, Luca Petrucci. "Sabato farà un interrogatorio completo e risponderà a tutte le domande dei giudici e dei pubblici ministeri".

In mertio al voto in aula e al comportamento dei senatori del Pdl, il legale aggiunge: "Dal tabulato si evince che 26 dei senatori del Pdl abbiano dato l'ok al voto, ma che poi non abbiano votato. Sembra un giochetto per avere il numero legale, come nelle assemblee di condominio".



Sull’esito della votazione al Senato, comunque, l'avvocato Petrucci spiega di non aver mai avuto dubbi: "Nessuna forza politica poteva decidere in modo diverso, era l'aria del Paese e mi aspettavo che la soluzione fosse questa".



L'avvocato di Lusi sottolinea anche di trovare "esagerata la carcerazione domiciliare della moglie solo per pericolo di fuga nonostante abbia depositato i passaporti, anche quello canadese".