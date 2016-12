Stato-mafia, Napolitano: "Solo insinuazioni"

- Dura replica dal Colle alla pubblicazione delle intercettazioni telefoniche dei colloqui tra Nicola Mancino e il consigliere del Quirinale Loris D'Ambrosio in relazione alla presunta trattativa tra lo Stato e Cosa Nostra. "In questi giorni è stata condotta una campagna di insinuazione e sospetto sul Presidente della Repubblica e i suoi collaboratori costruita sul nulla", ha detto Giorgio Napolitano.

"Si sono riempite pagine di alcuni quotidiani con conversazioni telefoniche intercettate in ordine ad indagini in corso sugli anni della più sanguinosa strage di mafia, 1992-1993, e se ne sono date interpretazioni arbitrarie e tendenziose e talvolta versioni perfino manipolate", ha sottolineato il capo dello Stato ai cronisti che, a margine delle celebrazioni del 238esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, gli hanno chiesto un commento su quanto emerso intorno al cosiddetto patto tra Stato e mafia.



"Io ho reagito con serenità e con la massima trasparenza, disponendo anche che fosse reso noto il testo di una lettera riservata al procuratore generale di Corte di Cassazione. Io continuerò perché è mio dovere e mia prerogativa affinché si vada avanti nel modo più corretto e più efficace anche attraverso il necessario coordinamento della magistratura. I cittadini possono esserne tranquilli che terrò fede ai miei doveri costituzionali".



Di Pietro: "Napolitano non è al di sopra della legge"

"Il presidente della Repubblica dovrebbe sapere bene che nessuno, neppure lui è al di sopra e al di fuori della legge. Prendiamo atto che avalla il comportamento dei suoi più stretti collaboratori che hanno tentato di interferire in una inchiesta penale in corso". Lo afferma il leader dell'Idv, Antonio Di Pietro.

Fini: "Irresponsabile delegittimare Napolitano"

L' ''alto impegno'' di Napolitano "al servizio del Paese ha un valore ancor più rilevante in questa difficile fase della società nazionale, il cui legame con le Istituzioni deve essere salvaguardato da ogni forma di irresponsabile delegittimazione". E' quanto dice Gianfranco Fini sottolineando "l'alto senso dello Stato" del presidente.