foto LaPresse 12:06 - In un momento di crisi in cui l'Italia è sotto osservazione le "dimensioni e la gravità" dell'evasione fiscale "costituiscono un vulnus gravissimo" per il Paese. Lo dice il premier Mario Monti sottolineando che il sommerso si attesta tra il 16,3 e il 17,5% del Pil: "quasi un quinto della ricchezza del Paese". "La lotta all'evasione fiscale - ha concluso il premier - è una priorità assoluta perché erode la legalità e mina il patto con i cittadini". - In un momento di crisi in cui l'Italia è sotto osservazione le "dimensioni e la gravità" dell'evasione fiscale "costituiscono un vulnus gravissimo" per il Paese. Lo dice il premier Mario Monti sottolineando che il sommerso si attesta tra il 16,3 e il 17,5% del Pil: "quasi un quinto della ricchezza del Paese". "La lotta all'evasione fiscale - ha concluso il premier - è una priorità assoluta perché erode la legalità e mina il patto con i cittadini".

L'evasione fiscale "mina il clima di fiducia che esiste tra cittadini e Stato, non è da paese civile e ostacola la crescita", ha aggiunto il premier, esortando poi le Fiamme Gialle nel corso del suo intervento alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti di Coppito per le celebrazioni del 238esimo anniversario della fondazione del corpo. "Vi guidi la certezza che lo Stato é con voi e sostiene il vostro operato, vi guidi la consapevolezza che la legalità è la miglior polizza assicurativa per il futuro del Paese".