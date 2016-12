foto LaPresse Correlati Berlusconi: "Uscire dall'euro si può"

La Grecia ha un nuovo governo 10:06 - Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha avuto contatti telefonici con i leader della maggioranza, Angelino Alfano, Pier Luigi Bersani e Pier Ferdinando Casini. Lo riferiscono fonti parlamentari, secondo le quali il premier ha avuto un colloquio telefonico anche con Silvio Berlusconi. Tra gli argomenti la questione del ddl lavoro e soprattutto degli esodati.

Non ha perso tempo insomma il premier, al ritorno dal G20 di Los Cabos. Ha subito dato il via alle consultazioni con i tre leader di partito, rassicurandoli in questi termini: "Faremo provvedimenti legislativi ad hoc per la questione esodati e sulla flessibilità - avrebbe detto -. E ci potrebbero essere anche emendamenti al decreto sviluppo". In cambio però il Professore chiede l'approvazione del disegno di legge in tempi brevi, e comunque entro il vertice europeo di Bruxelles.



Impegni del governo: esodati e ammortizzatori sociali

Il governo, si legge in una stringata nota serale diffusa da Palazzo Chigi, "si impegna a risolvere tempestivamente, con appropriate iniziative legislative", i problemi posti: la questione degli esodati e alcuni aspetti della flessibilità in entrata e degli ammortizzatori sociali. "Su questi temi l'esecutivo sta lavorando - ha aggiunto Monti - anche sulla base delle costruttive proposte provenienti dai gruppi di maggioranza". Per gli esodati arriverà uno specifico decreto, mentre le richieste del Pd saranno tramutate in emendamenti al decreto sviluppo, in arrivo al Senato. Tutto ciò si concretizzerà proprio alla Conferenza capigruppo della Camera, dove si stringeranno i tempi sull'esame del ddl.



Esodati, le promesse di Fornero

Intanto, rispondendo a una interrogazione alla Camera Elsa Fornero ha confermato l'intenzione del governo di tutelare altri 55mila esodati, oltre ai primi 65mila per i quali è in arrivo un decreto. Ma ad innervosire, specie i deputati del Pdl, è stata quella che doveva essere un'apertura, cioè l'affermazione che il governo sarebbe stato disponibile a successive modifiche al ddl lavoro qualora si fossero dimostrare necessarie. Diversi esponenti del Pdl, da Renato Brunetta a Guido Crosetto, hanno interpretato queste frasi come l'ammissione di inadeguatezza del provvedimento, e hanno annunciato che non lo voteranno, neanche in caso di fiducia. D'altra parte nel Pd c'è chi si aspettava un impegno piu stringente sui 55mila esodati e sugli ammortizzatori sociali.



Anche Confindustria, con il vicepresidente Stefano Dolcetta, in audizione alla commissione lavoro della Camera, ha ribadito le riserve. E ha sposato la richiesta, fatta dai democratici, di rinviare di un anno l'entrata in vigore dei nuovi ammortizzatori sociali, cioè l'Aspi.



Telefonata chiarificatrice?

Ecco dunque perché, rientrato a Roma, Monti ha voluto chiamare i leader della maggioranza. Informato delle fibrillazioni in corso, li ha cercati al telefono, anche perché Pd e Pdl avevano in programma le riunioni dei rispettivi gruppi parlamentari, che chiedevano risposte soddisfacenti per placare le crescenti tensioni nei partiti.



Innanzitutto il premier ha spiegato ai leader della maggioranza il motivo della sua richiesta di approvare il ddl lavoro prima del Vertice Ue. Al G20 ha potuto toccare con mano come i leader, europei e non, si chiedano come mai la riforma del lavoro non sia ancora legge. Un ritardo che, soprattutto oltreatlantico, ha quasi fatto perdere fiducia nelle ritrovate virtù del Paese. E invece tale fiducia è essenziale non solo da parte dei mercati, ma anche degli altri partner europei, specie se si chiedono misure efficaci contro lo spread e per la crescita.



Lo stesso Monti è consapevole che dovrà tornare da Bruxelles con quelle misure "concrete" necessarie a superare la crisi, perché altrimenti i partiti potrebbero passare dalle minacce ai fatti. I malumori verso il governo, infatti, specie nel Pdl, vanno crescendo. Come dimostra l'uscita di Berlusconi contro l'euro.



Vista la tensione nei partiti che lo sostengono, però, il premier con tutta probabilità vorrà sincerarsi di persona dello stato di salute della maggioranza. Anche per questo fonti di governo riferiscono che a breve potrebbe esserci un nuovo vertice con ABC.