Rimandato taglio dei parlamentari

- Torna l'asse Pdl-Lega sulle riforme in discussione in Aula al Senato. L'obiettivo è quello da parte del Carroccio di incassare il Senato federale e del Pdl di far votare il semipresidenzialismo. Al momento il primo risultato dell'intesa Pdl-Lega è l'accantonamento del taglio del numero dei parlamentari, previsto all'articolo 1 del provvedimento che, su richiesta della Lega, appoggiata dal Pdl, lascia spazio all'esame del Senato federale.

Un rinvio solo ''tecnico'', sottolinea il presidente del Senato Renato Schifani. Tanto e' vero che in serata, in riunione dei capigruppo, il Pd incassa il voto congiunto, per domani, del Senato federale e della riduzione del numero dei deputati. ''Vogliamo mettere in sicurezza il taglio del numero dei parlamentari'', sottolinea la presidente dei senatori del Pd Anna Finocchiaro.

Si tratta per altro di un tema 'caldo' sul fronte dell'anti-politica sull'accantonamento del quale per tutta la giornata si susseguono le accuse reciproche tra Pd e Pdl. ''Per ragioni di bottega - attacca la capogruppo del Pd al Senato Anna Finocchiaro - il Pdl impedisce di fatto l'approvazione di qualsiasi riforma istituzionale, a partire dal taglio del numero dei parlamentari''. Non e' vero e verra' dimostrato replicano Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliariello dal Pdl, e il Pd ''e' alla canna del gas''.

Insomma il nastro sembra riavvolto a prima dell'avvento del governo tecnico. Con il loro atteggiamento, attacca anche l'Udc con Giampiero D'Alia, ''Pdl e Lega si prendono la responsabilita' del referendum confermativo per cui in sostanza non si fara' alcuna riforma''.

Gongola il Carroccio che ha di fatto incassato la premessa per l'approvazione del Senato federale contenuto in un emendamento a firma di Roberto Calderoli e che dovrebbe passare domani. Una Camera Alta con 250 componenti rappresentativi dei territori. A quel punto l'intesa si completerebbe con l'ok al semipresidenzialismo chiesto da Alfano e Berlusconi e sul quale il Pd vuole uno stralcio ma senza avere, al momento, i numeri per ottenerlo.

Resta, pero', l'incognita' della lotta interna alla Lega che potrebbe pesare sull'accordo siglato dal Carroccio col Pdl. Il Senato federale, da' la linea Roberto Maroni su facebook, ''e' una buona cosa'' che, tra l'altro, ''riduce anche il numero dei senatori'' ma ''ho letto che se passa, il Pd per ripicca non vota la riforma (che riduce il numero dei deputati) dando la colpa alla Lega'', allora ''meglio lasciar perdere e puntare solo sulla riduzione dei parlamentari, che pero' deve essere consistente''. Una dichiarazione definita ''interessante'' dalla Finocchiaro.

Qualcosa di piu' sul destino delle riforme, che sembra comunque sempre appeso a un filo sottilissimo, si capira' dalle votazioni di domani e in particolare da quello che accadra' sul Senato federale. ''Se dovesse passare - avverte il relatore del provvedimento, Carlo Vizzini - rassegno le dimissioni da relatore''. ''Si e' lavorato per mesi su questa riforma che - e' il suo rammarico - non e' enorme ma e' quella possibile, quindi di alcune questioni, come il Senato federale e la forma di Stato si poteva parlare quando il tavolo era ancora aperto''.