19:59

- Piccolo errore in Senato durante la lettura dei voti sulla richiesta di arresto per l'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi. A differenza della proclamazione iniziale in Aula, letta dal presidente Renato Schifani, a quanto risulta dal tabulato ufficiale i senatori contrari all'arresto sono stati 13 e non tre.