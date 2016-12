della giunta per le Immunità che aveva dato il via libera alla richiesta di arresto avanzata dalla procura di Roma nei confronti dell'ex tesoriere della Margherita. Il Pdl, come annunciato durante la riunione di questo pomeriggio al momento del voto, che è stato palese, ha abbandonato l'emiciclo.



Lusi: "Sto vivendo un incubo"

"Sono una persona che sta vivendo un incubo". Questa la prima reazione di Lusi subito dopo il voto in Senato sulla richiesta di arresto a suo carico. "Con il voto segreto si mandano in galera i senatori senza che abbiano ucciso nessuno", ha poi aggiunto.



"Rutelli ha avuto la decenza di non votare"

Secondo Luigi Lusi Francesco Rutelli non ha votato nell'Aula del Senato. "Ha avuto la decenza di non farlo", ha riferito Lusi. "Lo ha fatto Bianco e questo è incredibile", ha sottolineato l'ex tesoriere della Margherita, riferendosi alle votazioni sulla richiesta di arresto nei suoi confronti.



Lusi: "Sono un capro espiatorio"

Prima del voto sulla richiesta di arresto, Lusi ha preso la parola in Aula al Senato. "Chiedo mi venga riconosciuto il diritto dei comuni cittadini ad un giusto processo, senza inutili misure afflittive dal sapore inevitabilmente punitivo e persecutorio", ha detto l'ex tesoriere della Margherita, che poi ha chiesto di evitare "inutili e devastanti forzature per appagare la crescente ondata dell'antipolitica, tranquillizzare chi ha un approccio volto solo a trovare un capro espiatorio, soddisfare chi evoca, strumentalmente, i 'forconi' della piazza e trovare un colpevole per tutte le stagioni".



Ex tesoriere: "L'arresto è una forzatura vessatoria"

"Il carcere è una forzatura dall'inutile carattere vessatorio". Lo ha detto Luisi Lusi in aula al Senato, tornando poi ad attaccare i vertici della Margherita e ribadendo che la gestione dei soldi avveniva "per comune assenso", in base ad un "patto fiduciario, oggi negato". I "milioni di euro potevo gestirli io da solo? Non solo non è credibile ma neanche materialmente realizzabile: il tesoriere autonomamente avrebbe deciso di finanziare Centro futuro sostenibile, ma è possibile?".

Lusi: "Qualcuno vuole chiudermi la bocca"

Per l'ex tesoriere della Margherita, qualcuno sta tramando per non farlo parlare. "I massimi vertici della Margherita non hanno voluto accettare quanto io volevo restituire", ha spiegato. "Resta singolare che io venga accusato di reticenza se non parlo, o di calunnia se parlo - ha proseguito - . Qualcuno potrebbe pensare che mi si voglia chiudere la bocca".



Lusi in carcere a Rebibbia

Il senatore Luigi Lusi è entrato nel carcere di Rebibbia per costituirsi dopo il sì del Senato al suo arresto.

I 13 senatori che hanno votato contro l'arresto di Luigi Lusi appartengono in maggioranza al centrodestra e due al gruppo misto. I senatori del Pdl contrari sono: Diana De Feo; Sergio De Gregorio; Marcello Dell'Utri; Piero Longo; Marcello Pera; Guido Possa. I senatori di Coesione Nazionale sono Valerio Carrara; Mario Ferrara; Salvo Fleres; Elio Palmizio e Riccardo Villari. Hanno votato contro, dopo averlo annunciato in Aula, anche il repubblicano Antonio Del Pennino ed Alberto Tedesco, entrambi del gruppo misto. Il senatore che si è astenuto è l'ex leghista Piergiorgio Stiffoni, ora passato al misto.L'Aula ha dato dunque approvato il parere