17:04

- "Non intendo sottrarmi alle mie responsabilità e al processo". Lo ha detto il senatore Luigi Lusi, ex tesoriere della Margherita, intervenendo nell'Aula a Palazzo Madama al dibattito sulla richiesta di arresto della Procura di Roma. "C'è un'anomalia procedimentale che ha portato all'infamante accusa di associazione a delinquere: solo per questo reato è chiesta la mia custodia cautelare, che non è prevista per l'appropriazione indebita", ha aggiunto.